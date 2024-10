Nasin astronavt po vrnitvi iz vesolja pristal v bolnišnici

Štiričlanska misija Crew-8 se je v petek po osmih mesecih na krovu orbitalnega laboratorija vrnila in pristala ob obali Floride. Ob vrnitvi na Zemljo je SpaceX Dragon izvedel običajen proces ponovnega vstopa v atmosfero, reševanje posadke in vesoljskega plovila pa je potekalo brez incidentov, poroča The Guardian.

A med rutinskimi zdravniškimi pregledi na reševalni ladji je prišlo do zapletov. "Iz previdnosti je bila zahtevana dodatna ocena članov posadke," je sporočila mednarodna vesoljska agencija Nasa.

Nasine astronavte Matthewa Dominicka, Michaela Barratta in Jeanette Epps ter kozmonavta Roscosmosa Aleksandra Grebenkina so prepeljali v bolnišnico na Floridi Ascension Sacred Heart Pensacola. Tri astronavte so kmalu za tem odpustili iz bolnišnice, enega astronavta pa so zaradi nepojasnjenega zdravstvenega stanja obdržali na opazovanju.

Nasa je dejala, da zaradi zaščite zasebnosti člana posadke ne bo razkrila zdravstvenih informacij, bo pa dodatne informacije sporočila, ko bodo te na voljo.