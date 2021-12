Nasin edinstveni teleskop pripravljen za polet in vpis v zgodovino

Po številnih preloženih izstrelitvah naj bibo teleskop James Webb končno poletel v vesolje. Naslednik Hubblovega teleskopa bo od pet do deset let preučeval zgodovino vesolja vse od njegovega nastanka pred 13,8 milijarde let, raziskoval oddaljene svetove in iskal sledi življenja. Evropska vesoljska agencija je že sporočila, da je novi teleskom pripravljen za današnjo izstrelitev, delovati pa naj bi začel junija prihodnje leto.

Najmočnejši vesoljski teleskop James Webb naj bi po več zamudah zaradi tehničih težav, danes le poletel v svoj 1,5 milijona kilometrov oddaljen nov dom. To je skoraj štirikratna razdalja med Zemljo in Luno. Njegov predhodnik - teleskop Hubble - za primerjavo okoli Zemlje kroži na višini približno 550 kilometrov. V nasprotju s svojim predhodnikom bo teleskop Webb krožil okoli Sonca, sočasno z Zemljo.

icon-expand Nasin teleskop James Webb bo med drugim v vesolju iskal znake življenja. FOTO: AP

Vesoljski teleskop, ki je nastajal približno tri desetletja in je vreden več milijard evrov, bo Zemljo zapustil v raketi Ariane 5, poletel pa bo iz vesoljskega centra Kourou, ki se nahaja Francoski Gvajani. Po izstrelitvi, ki naj bi se zgodila med 13. in 14. uro, bodo znanstveniki morali počakati še približno šest mesecev, da bo vesoljski teleskop razgrnil sončne ščite in glavno ogledalo, umeril svoje instrumente, se ohladil in dosegel svoj oddaljeni cilj. Ali je bila prva faza poleta uspešna, bo znano že 27 minut po vzletu.

Na svojem popotovanju pa bo James Webb zbiral številne namige, ki bodo znanstvenikom pomagali pri boljšem razumevanju vesolja in Zemlji podobnih planetov izven našega osončja, pri čemer bo preučeval tudi pogoje v atmosferi in morebitne sledi življenja. S pomočjo naprednih instrumentov bo vesoljski teleskop James Webb na svoji zgodovinski misiji preučeval nastanek vesolja vse do 200 milijonov let po velikem poku pred 13,8 milijarde let, kar je za 300 milijonov let več kot njegov predhodnik Hubble. Raziskovalci upajo, da bodo s pomočjo novega teleskopa odkrili čim več informacij o rojstvu in razvoju prvih galaksij in zvezd.

Načrtovana so tudi natančnejša opazovanja v našem sončnem sistemu, med drugim Marsa in Evrope, Jupitrove ledene lune.

Osrednji del teleskopa je njegovo ogromno primarno ogledalo, široko 6,5 metra in sestavljeno iz 18 manjših šesterokotnih ogledal. Izdelana so iz berilija, prevlečenega z zlatom, in optimizirana za odboj infrardeče svetlobe iz daljnih koncev vesolja. Del teleskopa so tudi posebni instrumenti, ki se bodo uporabljali za dva osnovna namena - fotografiranje nebesnih teles in spektroskopijo oz. razčlenitev svetlobe na ločene valovne dolžine za preučevanje fizikalnih in kemijskih lastnosti snovi v vesolju.

icon-expand Na svoje popotovanje naj bi se odpravil med 13. in 14. uro. FOTO: AP