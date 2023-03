Nasin rover na Marsu fotografiral 'mavričen oblak v obliki peresa'

Fotografija je pomagala tudi k boljšemu razumevanju oblakov na Marsu. Če so pred novo fotografijo znanstveniki domnevali, da oblaki lebdijo največ 37 kilometrov nad površino Marsa pa je iz novih posnetkov razvidno, da so oblaki "višje na nadmorski višini, kjer je še posebej hladno," so zapisali v Nasi. Strokovnjaki zato predvidevajo, da so oblaki narejeni iz suhega ledu.