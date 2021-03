Nasin rover Vztrajnost posnel zvoke lastne vožnje po Marsu

New York , 18.03.2021, 10:32 | Posodobljeno pred 24 minutami

ZNANOST IN TEHNOLOGIJA

Nasin rover Vztrajnost je prvič zajel zvoke lastne vožnje na površju Rdečega planeta, je v sredo sporočila ameriška vesoljska agencija NASA. Mikrofoni za vstop, spust in pristanek (EDL) so 7. marca posneli več kot 16 minut zvoka s svoje okoli 27 metrov dolge vožnje. Zvok so v sredo objavili v javnosti.