Nasin satelit na Marsu posnel podobo medvedjega obraza

Kaj je povzročilo čudovito podobo na površju planeta?

Po podatkih Univerze v Arizoni je ravno taka oblika nastala zaradi vrste strukturnih sprememb, ki se dogajajo na površju planeta. Krog, ki obkroža medvedjo glavo, je pravzaprav površinski prelom, ki bi ga lahko povzročile usedline nad kraterjem, oči pa sta tvorila dva kraterja. Dodali so še, da je medvedji gobec na fotografiji struktura, ki se je na površini zrušila, ali pa gre morda za vulkanski zračnik s tokovi lave ali blata.

To sicer ni prvič, da je satelit posnel edinstvene in izstopajoče oblike na površini planeta. Leta 2019 je posnel fotografijo, na kateri je oblika, ki spominja na logotip serije Star Trek. Nenavadno podobo so takrat ustvarili veter, lava in sipine.