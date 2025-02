Nasin strokovnjak naštel države, ki bi jih lahko zadel nevaren asteroid

Asteroid, ki b širino medi od 40 do 100 metrov, so znanstveniki poimenovali "uničevalec mest", saj bi lahko na Zemlji povzročil znatno škodo. Nasin inženir pri projektu Catalina Sky Survey David Rankin je medtem razkril, katere države bi bile ob morebitnem trčenju v največji nevarnosti.

Znanstveniki ocenjujejo, da bi lahko asteroid čez sedem let zadel območje, ki se razteza od severa Južne Amerike, prek Tihega ocena ter vse do južne Azije, Arabskega morja in Afrike. To pomeni, da so med potencialno najbolj ogroženimi državami Indija, Pakistan, Bangladeš, Egipt, Sudan, Nigerija, Venezuela, Kolumbija in Ekvador.

Pri Nasi so sicer poudarili, da orbito asteroida 2024 YR4 pozorno spremljajo ter da nas zaradi njega še ne bi smelo skrbeti. Zagotavljajo tudi, da bi bila škoda ob morebitnem udaru lokalizirana ter da se usoda dinozavrov ne bo ponovila. Kako verjeten je morebiten trk z Zemljo, bodo pokazala nadaljnja opazovanja, vseeno pa znanstveniki že pripravljajo načrte za morebiten "spopad" z asteroidom.

Možnost sicer obstaja, da se bo verjetnost trka sčasoma še povečala. V primeru, da bi asteroid leta 2032 dejansko trčil v Zemljo, bi v planet treščil s hitrostjo, ki je trenutno ocenjena na približno 17 kilometrov na sekundo.