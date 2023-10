Nasin vzorec asteroida vsebuje za življenje ključno vodo in ogljik

Misija Osiris-rex ni bila prva, ki je z asteroida prinesla vzorce. Leta 2010 in 2020 je to uspelo že Japoncem s sondo Hayabusa2. Japonska odprava je na Zemljo prinesla 5,4 grama snovi, Nasina pa 250 gramov.

NASA je Bennu izbrala, ker se njegova orbita okrog sonca križa z Zemljino in je bilo povratno potovanje lažje kot pot do asteroidnega pasu med Marsom in Jupitrom. Vzorce so pobrali tudi zaradi preizkušanje teorije o nastanku življenja na Zemlji s snovmi iz vesolja.

Gre za uvodne ugotovitve na podlagi manjših delcev materiala, ki so ga vrnili na Zemljo. Namestnik kuratorja misije Osiris-rex Christopher Snead je povedal, da imajo materiala več, kot so pričakovali in bo analiza trajala nekoliko dlje.

Znanstveniki domnevajo, da je Bennu nastal iz delov večjega asteroida v asteroidnem pasu po silovitem trku pred eno do dvema milijardama let.

Podatki, ki jih je zbralo vesoljsko plovilo, so pokazali, da so delci, ki sestavljajo njegovo zunanjost, tako ohlapni, da bi se človek lahko pogreznil v asteroid, podobno kot če bi stopil v jamo s plastičnimi kroglicami.