Nasin zemljevid, ki prikazuje dvig gladine morja. Kako kaže naši okolici?

Vesoljska agencija Nasa je ustvarila novo orodje, s katerim omogoča vpogled v prihodnost. Vendar pa to ne le kakršno koli prihodnost, temveč v prihodnost dviga morske gladine. Naraščajoče vodne gladine bo še poslabšalo težave, s katerimi se obalne skupnosti že spopadajo. "Orodje za projekcijo morske gladine bo utrlo pot prihodnjim aktivnostim, ki olajšajo izmenjavo znanja, odprto znanost in enostaven dostop do najsodobnejše podnebne znanosti," so prepričani pri Nasi.

Nasina ekipa je ustvarila orodje za projekcijo morske gladine, v katerem so združeni obsežni podatki iz Medvladnega odbora za podnebne spremembe (IPCC) o prihodnosti dvigovanja morja, ki so zdaj javno dostopna tudi širši javnosti. Tudi tistim, ki sodelujejo pri načrtovanju prihodnjih sprememb. Na zemljevidu sveta je tako med drugim mogoče določiti opazovano desetletje, s klikom na posamezno področje pa lahko preverite, za koliko se bo morska gladina v teh delih sveta zvišala v naslednjih desetletjih, ko se bodo globalne temperature dvignile. Na interaktivnem zemljevidu lahko opazujete tudi dvig morske gladine v naši bližnji okolici. Preverimo lahko tako tudi podatke za Trst ter hrvaško obalo.

icon-expand Dvig morske gladine v letu 2150 za Trst. FOTO: NASA

Glede na zemljevid bo raven Jadranskega morja, če se bo Zemlja še naprej segrevala tako hitro kot doslej, na Hrvaškem do leta 2050 narasla za 20 centimetrov, do leta 2100 pa za približno 60 centimetrov. Do leta 2150 bi se morska gladina v tem primeru zvišala za 98 centimetrov. Podobno prihodnost napovedujejo tudi Trstu, kjer naj bi gladina vode do leta 2050 narasla za 19 centimetrov, do leta 2100 pa za 58 centimetrov. Do leta 2150 pa naj bi se gladina morja dvignila za kar en meter. Gre za podatke, ki so ključni pri povečanju podnebne odpornosti držav "Cilj je predstaviti podatke iz poročila IPCC v obliki, ki zlahka predstavi prihodnje scenarije," je za The Independent povedal Ben Hamlington, znanstvenik pri Nase. IPCC je od leta 1988 vsakih pet do sedem let zagotavljal globalne ocene podnebja na Zemlji, pri čemer se je posebej osredotočal na spremembe temperature, ledene odeje, emisije toplogrednih plinov in morsko gladino po vsem svetu. Njihove projekcije nadmorske višine temeljijo na podatkih, ki jih zbirajo sateliti in tudi instrumenti na Zemlji ter analizah in računalniških simulacijah.

icon-expand Poplavljeno mesto. FOTO: Shutterstock

"Novost tukaj je orodje, ki ga ponujamo skupnosti, za distribucijo najnovejšega znanja o podnebju, ki so ga ustvarili znanstveniki IPCC in Nasa, ki je uporabniku ponujen na dostopen in prijazen način, a hkrati ohranja znanstveno integriteto," je dejala Nadya Vinogradova Shiffer, programska znanstvenica in vodja Nasine znanstvene skupine za spremembo morske gladine. Orodje za projekcijo morske gladine bo utrlo pot prihodnjim aktivnostim, ki olajšajo izmenjavo znanja, odprto znanost in enostaven dostop do najsodobnejše podnebne znanosti. "Ti podatki so ključni za povečanje podnebne odpornosti držav z velikim obalnim prebivalstvom, infrastrukturo in gospodarstvi, na katera bo vplival dvig morske gladine," je dejala Vinogradova Shiffer. 'Dostop do dobrih in jasnih podatkov je ključnega pomena za reševanje življenj' Poleg posnetkov naraščajoče gladine morja v naslednjih desetletjih orodje uporabnikom omogoča, da se osredotočijo na učinke različnih procesov, ki spodbujajo dvig morske gladine. Ti procesi vključujejo taljenje ledenih plošč in ledenikov ter obseg, v katerem oceanske vode spreminjajo svoje vzorce kroženja ali se med segrevanjem širijo, kar lahko vpliva na višino oceana. "Ko se skupnosti po državah pripravljajo na vplive dviga morske gladine, je dostop do dobrih in jasnih podatkov ključnega pomena za reševanje življenj in preživetje," je povedal administrator Nase Bill Nelson.