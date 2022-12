Nasina kapsula Orion po potovanju na Luno pristala v Tihem oceanu

Vesoljsko plovilo ameriške vesoljske agencije Nasa Orion je 6. decembra sklenilo svojo pot okrog Lune in se začelo vračati proti Zemlji. Orion je za pospešek na poti proti domu izkoristil Lunino gravitacijo in se izstrelil proti Zemlji, kamor je prispel danes, ko je padel v Tihi ocean nedaleč od San Diega v Kaliforniji.

Misija Artemis 1, v sklopu katere je potekala pot plovila Orion, je uvod v stalno človeško prisotnost na Luni in naj bi predstavljala odskočno desko na poti na Mars. Nasa je serijo misij za vrnitev človeka na Luno poimenovala po Artemidi, sestri grškega boga Apolona.

Misija Artemis 2 bo popeljala človeško posadko v kapsuli Orion po isti poti, misija Artemis 3 pa bo omogočila prvi pristanek ženske na Luni v človeški zgodovini ter pristanek prvega moškega po misijah Apollo v 70. letih prejšnjega stoletja.

Po časovnici agencije Nasa naj bi se to predvidoma zgodilo leta 2025, vendar bi lahko prišlo do zamika, saj je že pri misiji Artemis 1 večkrat prišlo do zamud.