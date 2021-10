Nasina misija Lucy začela z raziskovanjem še nikoli videnih asteroidov

Vesoljsko plovilo Lucy se je zgodaj zjutraj podalo na 12-letno misijo. Plovilo je dobilo ime po skeletnih ostankih človeškega prednika, ki so jih znanstveniki pred skoraj pol stoletja odkrili v Etiopiji, in pesmi skupine Beatles "Lucy in the Sky with Diamonds" (Lucy na nebu z diamanti). Zaradi pesmi je Nasa vesoljsko plovilo v vesolje poslala s ploščo, na kateri so med drugim vtisnjena besedila skupine Beatles, ter z diskom iz laboratorijskih diamantov, poroča AP News.