Nasina sonda domnevno prvič zaznala potres na Marsu

Čeprav so znanstveniki navdušeni nad odkritjem, jim to ne bo pomagalo rešiti končnega cilja misije InSight, ki je analizirati notranjo strukturo Marsa. Omenjeni potres namreč ni bil dovolj močan, da bi zagotovil podatke, ki jih potrebujejo za to analizo, poroča Space.com.

Ekipa sicer preučuje tudi tri druge signale, ki so jih 14. marca, 10. aprila in 11. aprila zaznali samo nizkofrekvenčni senzorji. Ti so bili še šibkejši kot tisti 6. aprila, zato še ne morejo z gotovostjo trditi, da je šlo za potrese.

Lastnosti signala iz 6. aprila pa naj bi znanstvenike spominjale na potrese, ki so jih senzorji Apolla zabeležili na Lunini površini. Astronavti so tam namestili pet seizmometrov, ki so v času delovanja med letoma 1969 in 1977 zabeležili na tisoče potresov.

Znanstveniki ameriške vesoljske agencije Nasa so sicer že leta 2005 sporočili, da so na Marsu zaznali več geoloških in termičnih sprememb, ki jih je verjetno povzročil potres.