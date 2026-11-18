Izdelek človeških rok je prvič v zgodovini prepotoval razdaljo, ki jo svetloba premaga v enem dnevu. Sonda Voyager 1 je bila malo pred poldnevom natanko en svetlobni dan oddaljena od Zemlje. Voyager, ki je postal simbol človeške radovednosti in ambicij, zdaj po medzvezdni praznini nosi podatke o človeštvu in zvoke z našega planeta. Pa tudi prijazne pozdrave vesolju v različnih jezikih sveta. Skupaj s svojim počasnješim bratom dvojčkom, Voyagerjem 2, na Zemljo še naprej pošilja podatke o medzvezdju, kljub dolgi poti pa je še vedno v naši vesoljski soseščini. Najbližja sosednja zvezda je namreč od nas oddaljena več kot štiri svetlobna leta.