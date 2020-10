Nasina sonda uspešno pobrala vzorec z asteroida

Do stika med asteroidom in sondo je prišlo malo po polnoči po srednjeevropskem času, ko sta bila od Zemlje oddaljena približno 330 milijonov kilometrov. Celoten postopek je avtomatiziran, saj niti ni druge možnosti. Radijski signali namreč zaradi velike razdalje potrebujejo okoli 18 minut.

Operacija je šla po načrtih. Sonda je uspešno iztegnila robotsko roko, iztisnila plin, ki je privzdignil in zavrtinčil zgornje plasti površja, ter ujela med 60 do 2000 gramov vzorca. Njena vrnitev skupaj z vzorcem asteroida je predvidena septembra 2023.

Ameriška sonda Osiris Rex je v torek uspešno pobrala vzorec z asteroida. Ta zgodovinski podvig je trajal približno štiri ure in pol. Sonda se je asteroidu Bennu približevala s polžjo hitrostjo, približno 0,3 kilometra na uro, nato pa pristala na površini asteroida za pet sekund in pobrala vzorce. Zatem je sonda uspešno pognala svoje pogonske motorje in se odlepila od površine asteroida, je sporočila ameriška vesoljska agencija Nasa.

"Preučevanje tega vzorca bo znanstvenikom pomagalo raziskati izvor našega Osončja in izvor življenja na Zemlji ter kako Sončev veter vpliva na male svetove, kot je Bennu," so tvitnili iz Nase.

Osiris Rex se je na pot v vesolje podala septembra 2016 in dve leti pozneje dospela v bližino Bennuja. Odtlej približno šest metrov dolga in 2100 kilogramov težka sonda kroži okoli asteroida in ga preiskuje s svojimi instrumenti in kamerami.

Črn asteroid, ki je dobil ime po starodavnem egipčanskem božanstvu, v premeru meri nekaj več kot 500 metrov in bi lahko čez več kot 150 let prišel precej blizu Zemlji, pri čemer pa je nevarnost trka majhna.

Nasa pri tej približno milijardo dolarjev vredni misiji tesno sodeluje tudi z japonsko vesoljsko agencijo, saj je njena sonda Hayabusa-2 lani uspešno pridobila vzorec drugega asteroida, poimenovanega Ryugu. Misija se z okrog 100 miligramov težkim vzorcem domov vrača decembra. Njena predhodnica Hayabusa pa je leta 2010 na Zemljo prinesla sploh prvi tovrstni vzorec dotlej.