Nasina Vztrajnost Rdečemu planetu naproti: iskala bo sledi življenja in zbirala vzorce kamnin

V Združenih državah Amerike bodo proti Rdečemu planetu izstrelili rover Perseverance oziroma Vztrajnost. Na Marsu, kjer so pred 3,5 milijarde leti obstajale reke in jezera, bo iskal sledi starodavnega življenja. Poleg tega bo del sosednjega planeta pomagal pripeljali na Zemljo. V kraterju Jezero bo rover namreč zbiral vzorce kamnin in prsti, ki naj bi jih na Zemljo v sodelovanju z Evropsko vesoljsko agencijo, pripeljali leta 2031.

Gre za že tretjo misijo v tem mesecu, katere cilj je raziskovanje četrtega planeta od Sonca - pred Naso so proti Marsu pred dobrim tednom dni Združeni arabski emirati izstrelili Upanje, nekaj dni kasneje je sledila kitajska misija Vprašanja nebu-1. A če bo prvi preučeval podnebje Rdečega planeta, drugi pa njegovo sestavo, bo Vztrajnost iskala sledi starodavnega mikrobnega življenja, predvsem na območju kraterja Jezero, kjer je pred 3,5 do 4 milijardami let tekla voda. Prav tu bo rover, ki je opremljen s sedmimi instrumenti, 23 kamerami, svedrom in manjšim brezpilotnim helikopterjem, pristal 18. februarja naslednje leto.

icon-expand Krater Jezero na Marsu. FOTO: NASA

Nasa bo v sodelovanju z Evropsko vesoljsko agencijo (Esa) na Zemljo pripeljala vzorce Marsovih kamnin in prsti - prvič v zgodovini. S preučevanjem teh vzorcev pa bodo znanstveniki poskušali pridobiti več odgovorov na vprašanje - ali je na sosednjem planetu nekoč res obstajalo življenje. Na vzorcih bodo iskali sledi fosiliziranih bakterij in drugih mikrobov. Če Mars dandanes velja za mrtev in za življenje sovražen planet, kjer so temperature prenizke za obstoj tekoče vode na površju, znanstveniki domnevajo, da je pred milijardami let tudi po njegovem površju tekla voda, obstajale so reke in jezera. Geološke dokaze za to sta v preteklih dveh desetletjih našla že Nasina Opportunity in Spirit. Nasin robotski laboratorij Curiosity pa je pred dvema letoma našel tudi sledi organskih spojin. Rover Vztrajnost bo tako po pristanku na območju kraterja Jezero začel zbirati vzorce kamnin in prsti ter jih shranil v nekakšne pločevinke oziroma kovinske posodice. Nato pa jih pustil za seboj, medtem ko se bo podal v nadaljnjo raziskovanje. Po Marsu bi lahko rover taval kar 10 let.

icon-expand Nasin rover Vztrajnost bo Mars raziskoval vsaj 10 let. FOTO: NASA