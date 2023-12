Nasini teleskopi ujeli zvezdno 'božično drevo'

Nasa je posnetke objavila 19. decembra, ravno v času, ko so ljudje po svetu v pričakovanju božiča. Teleskopi v rentgenskem observatoriju Chandra so ujeli skupino mladih zvezd NGC 2264 iz naše Rimske ceste, ki so videti kot kozmično božično drevo.

Pri posnetkih gre sicer za sestavljeno oziroma kompozitno sliko. "Ta nova sestavljena slika zaradi izbire barve in rotacije poudari podobnost z božičnim drevesom," so zapisali v Nasi.

Zvezdna kopica NGC 2264 je približno 2500 svetlobnih let oddaljena od Zemlje. Nekatere zvezde v grozdu so sorazmerno majhne, nekatere pa sorazmerno velike – njihova masa znaša od ene desetine do sedemkratne mase naše najbližje zvezde, Sonca.

Na posnetku vidimo tudi modre in bele utripajoče "lučke". Gre za mlade zvezde, ki oddajajo rentgenske žarke, ki so jih zaznali Nasini teleskopi. Zelena barva na posnetku je planetarna meglica oziroma nebula.

Optični podatki so predstavljeni z ostrimi zelenimi črtami in oblikami, ki ustvarjajo podobo vej in iglic. Infrardeči podatki pa kažejo zvezde v ospredju in ozadju kot bleščeče bele lise, ki so v kontrastu z črnino vesolja. Sliko so zasukali za približno 150 stopinj od astronomovega standarda severa, tako da je "konica" drevesa prav postavljena.