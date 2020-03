Našli kos meteorita, ki je pred dnevi padel na Dolenjskem

Iskalci kosov meteorita, ki so se v soboto množično zbrali na Dolenjskem, so bili očitno uspešni. Geolog Bojan Ambrožič je namreč na svoji spletni strani zapisal: "Najden je bil nov slovenski meteorit, meteorit Novo mesto. Vse okoliščine najdbe bom s kolegi pojasnil na tiskovni konferenci, ki bo danes, 8. 3. 2020, ob 15. uri v Prirodoslovnem muzeju Slovenije v Ljubljani. Do takrat prosimo za razumevanje, da ne dajemo nadaljnjih pojasnil."

Vsaka skupina je iskala na drugi lokaciji, najbolj pa so se osredotočili na področje med vasmi Mirna Peč, Jablan in Kuzarjev Kal. "V prvi uri iskanja smo iskali z zelo veliko vnemo. Nato je koncentracija začela popuščati. Postalo je jasno, da je to veliko težje kot 'zgolj' iskanje šivanke v seneni kopici. Nazaj na zborno mesto smo se žal vrnili praznih rok. Prav tako vse ostale ekipe. Po do zdaj zbranih poročilih so bila danes območja s travniki kar dobro pregledana. Gozdnata območja pa precej manj. Ekipe so poročale, da so na terenu naletele na ducat madžarskih in nemških iskalcev. Območje preiskuje tudi ameriški profesionalni lovec na meteorite Michael Farmer,"je še v soboto zapisal Ambrožič, danes pa je vendarle objavil, da je bil najden meteorit.