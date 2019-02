Našli želvo, ki naj bi izumrla pred 100 leti

Vrsto želve, za katero so domnevali, da je izumrla že pred več kot 100 leti, so znova odkrili na Galapaškem otočju. Gre za vrsto želve, imenovano Chelonoidis phantasticus, ki so jo zadnjič videli leta 1906, izumrla pa naj bi zaradi pogostih vulkanskih izbruhov – vulkan La Cumbre na otoku Fernandina namreč velja za izredno aktivnega.

A na nedavni ekspediciji na otok Fernandina, ki velja za tretjega največjega v Galapaškem otočju, so odkrili predstavnika te vrste, živega in zdravega: "To nas spodbuja, da okrepimo naše iskanje drugih želv, kar bi nam omogočilo, da začnemo vzrejni program v ujetništvu, s čimer bi lahko obnovili vrsto," je ob tem povedal Danny Rueda, direktor Nacionalnega parka Galapagos.