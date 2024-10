Nazadnje so ga gledali neandertalci, zdaj zasvetil nad Slovenijo

"Tako je svetel, da ga bomo lahko opazovali s prostimi očmi," nam je minuli teden povedal astrofizik Jure Japelj. In res je bilo tako. Marsikdo se je te dni, ko se je zvečer spustil mrak, ozrl v nebo, v upanju, da bo zagledal nebesni pojav, na katerega so opozorili tudi strokovnjaki. Čeprav so bili prvi dnevi precej oblačni in tako neprimerni za opazovanje nočnega neba, pa je tistim vztrajnim naposled le uspelo. Na spletu so zakrožile fotografije kometa, ki ga poznavalci označujejo za najbolj spektakularen komet tega stoletja.

Komet A3 je sicer naš planet nazadnje obiskal v času neandertalcev, zdaj pa se je vrnil in očaral tako navdušence nad vesoljem kot tudi mnoge druge. Napovedi so namreč kazale, da bo komet A3 najbolje viden med 9. in 13. oktobrom, a je tistim najbolj zavzetim, ki so se že takoj prvi večer po sončnem zahodu zazrli v nočno nebo, načrte prekrižalo oblačno vreme.

Nekaj dni za tem pa so se na družbenih omrežjih vendarle pokazale fotografije kometa, ki ga marsikateri strokovnjak označuje za komet stoletja. Komet A3, ki naj bi dosegel magnitudo -3 ter je bil tako le nekoliko temnejši od Venere, je v vsej svoji veličini zažarel nad Slovenijo. Med drugim so ga opazili nad Pohorjem, pa tudi nad Laškim, Celjem, Velenjem ... Predvsem torej na severovzhodu države.

Kot nam je minuli teden povedal astrofizik Jure Japelj z Univerze v Novi Gorici in Zavoda Cosmolab, so imeli opazovalci neba le kratko časovno okno za občudovanje kometa, ki se je na obzorju pojavil kmalu po Sončevem zahodu. Dlje časa bo na nebu kraljeval ob koncu meseca, ko pa bo tudi precej temnejši. "Takrat ga bo mogoče opazovati z daljnogledom, podnevi pa ne bo viden," nam je povedal. Komet z zelo dolgo periodo, ki za pot okoli Sonca potrebuje 80.000 let Povedal je še, da so komet prvič opazili 9. januarja 2023 na observatoriju Vijolična gora (Tsuchinshan Observatory) na Kitajskem, mesec dni kasneje pa še v okviru opazovalnega programa ATLAS v Južni Afriki. "Komet je tako dobil oznako Tsuchinshan-ATLAS C/2023 A3. Drugi del imena pomeni, da je bil komet odkrit leta 2023, oznaka A3 pa, da je bil odkrit v prvi polovici januarja (A) in da je to tretji komet, odkrit v tem obdobju," je pojasnil. Oznaka C pred letnico pa medtem pomeni, da gre za komet z zelo dolgo periodo.

"Gre za komet z zelo dolgo periodo – trenutni podatki kažejo na to, da za pot okoli Sonca potrebuje 80.000 let. Verjetno izhaja iz t. i. Oortovega oblaka, zunanjega dela Osončja z ogromno zaledenelimi ostanki materiala iz časov, ko je Osončje šele nastajalo," je povedal astrofizik in dodal, da bo v letošnjem letu naše nebo krasil še kakšen komet, kot je na primer C/2024 S1, a da ti ne bodo tako svetli.