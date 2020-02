Ne, Bill Gates ne kupuje inovativne superjahte

Pred dnevi so skorajda vsi večji tuji mediji poročali, da naj bi najbogatejši Zemljan in soustanovitelj Microsofta Bill Gates kupoval inovativno in okolju prijazno superjahto, katere motor bo poganjal tekoči vodik oziroma tehnologija vodikovih celic. Zanjo naj bi odštel kar 588 milijonov evrov.

Gre za jahto nizozemskega podjetja Sinot, kjer pa so poročanje medijev v ponedeljek v izjavi za javnost zanikali. Med drugim so tako zapisali, da njihova superjahta "ni v nikakršni povezavi z Billom Gatesom ali njegovimi predstavniki ter da z ameriškim milijarderjem nimajo "nikakršnih poslovnih odnosov". "Aqua je koncept v razvoju in ni bila prodana gospodu Gatesu." Slednji medtem poročanja medijev ni komentiral.