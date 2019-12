Kot so pojasnili v Facebooku, lokacije uporabnikov izsledijo na podlagi različnih spletnih sledi, denimo označbe kraja na fotografijah, prijave ob dogodkih, kot so večerje, deljenja naslovov nakupov v sekciji nakupi, profilnih informacij. Poleg tega naprave ob povezavi na internet razkrivajo IP naslove, prek katerih je mogoče priti tudi do naslovov.

Facebook je pojasnila o tem, kako lahko izsledi lokacije svojih uporabnikov, podal na zahtevo dveh senatorjev. Ob tem so v podjetju zatrdili, da ima to več pozitivnih učinkov. Uporabniku omogoča prikazovanje oglasov za bližnje trgovine, podjetju pa boj proti hekerjem in spopad z lažnimi informacijami.

"Ne da se izključiti sledenja. Nimamo nadzora nad svojimi zasebnimi informacijami,"se je na družbenem omrežju Twitter na razkritje odzval republikanski senator Josh Hawley."To je velika tehnologija. In zato se mora kongres odzvati,"verjame.

V tehnološkem velikanu so sicer nedavno pojasnili, da so pripravljeni na uskladitev z zakonom o varstvu podatkov, ki bo v začetku leta stopil v veljavo v zvezni državi Kalifornija, kjer imajo sedež. Ta zakon bo uporabnikom interneta omogočil vpogled v to, katere podatke zbirajo tehnološki velikani in s kom jih delijo.