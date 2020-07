Ne drži: s testom za covid-19 vam ne bodo prodrli v možgane in vstavili čipa

Že skoraj 1000 delitev ima na Facebooku samo ena objava, ki je sicer prevod podobne angleške objave, in trdi, da je namen korona testiranja povsem drugačen od tistega, ki ga predstavljajo uradni viri.

Takole pravi: "Vstavljanje palčk zelo globoko v nosne prehode povzroči poškodbo hemato-encefalne pregrade v globini lobanje. Zato testiranje tako boli! Cilj tega globinskega testa je poškodovati hemato-encefalno pregrado in s tem zagotoviti neposreden dostop do možganov za kakršnokoli okužbo. Pozor! Okužbo povzroči nošenje maske, bakterije, ki se naberejo v maski in lahko pride do vnetja možganov. Hemato-encefalna pregrada je del celične plasti, kot meja, ki ščiti možgane pred strupi in nevrotoksini, pred cepivi, pred težkimi kovinami, bakterijami, pesticidi in drugimi toksini, ki ne spadajo v človeške možgane. Kaj misliš? Zakaj je treba palčko potisniti skozi nos, da bi tu vzel vzorec? Ali pa je morda čip na konici palice? In tako prisilno vtisnejo čip covid-19 na sluznice ... Mnenja so, da je sledenje covid-19 tako uspešno nameščeno pri ljudeh in ga ni mogoče odstraniti."

Če so torej doslej večinoma veljale "teorije", da bo "elita covid-19 izkoristila, da ljudi čipira s pomočjo cepiva", smo zdaj "napredovali" do teorije, da se čipe v ljudi vstavlja ob testiranju. Število tistih, ki so zaradi takšnih objav zaskrbljeni, seveda ne manjka, spet drugi so prepričani, da zapis "končno potrjuje", da je vse skupaj le koronazarota.

Strokovnjaki enoglasno odgovarjajo: vse skupaj je le teorija zarote, lažna novica.

Se pa, kot rečeno, ta zapis ni pojavil le pri nas, trenutno imajo z njim polne roke dela tudi v Avstraliji, kjer znova zaznavajo porast okužb. Težava gre dejansko (tudi pri nas) - tako daleč, da se ljudje, ki nasedajo takšnim objavam, izogibajo testiranju, kar pa se lahko konča slabo ne le za njih, ampak tudi za ljudi, s katerimi prihajajo v stik.

Test za covid-19 ni zelo prijeten, priznavajo strokovnjaki, je pa pomemben del prizadevanj, da se ustavi širjenje virusa.

Vseeno je test za covid-19 redna tarča dvomljivcev. Več blogov, ki praviloma širijo teorije zarote, je na primer delilo "izjavo" nobelovca Karyja Mullisa, češ da test sploh ne more zaznati virusa. V resnici gre za izjavo, ki jo je decembra 1996 izrekel o testiranju za virus HIV. Poleg tega je iztrgana iz konteksta.

Ampak vrnimo se k našemu zapisu o tem, da test predre hemato-encefalno pregrado in povzroči okužbo oziroma vstavitev čipa.

Dr. Morgan Katzz univerze Johns Hopkins pojasnjuje, da gre za hudo napako v razumevanju poteka testa: "Palčka bi morala skozi plasti mišic in vezivnih vlaken pa tudi skozi dno lobanje, ki je trda kost, da bi prišla do krvno-možganske pregrade."

Namesto tega palčka potuje do območja nosnožrelnega predela. "To je kraj, kjer se nahaja največ respiratornih virusov," nadajuje strokovnjakinja. Zato je nujno bris jemati na način, kot ga jemljejo, in tako globoko. Še vedno pa je postopek varen.

Drži pa, da krvno-možganska pregrada možgane ščiti pred škodljivimi toksini in pomaga, da jih dosežejo pomembne hranilne snovi, dodaja. Vnetje tega predela lahko na primer povzroči meningitis.

Strokovnjaki tudi poudarjajo - na testih za covid-19 ni nobenih mikročipov, ki bi jih med testiranjem "vsadili" v telo posameznika. Ta teorija zarote sicer govori o tem, da naj bi ljudi želela čipirati predvsem "globalista in ultra bogataša George Soros in Bill Gates".

Oba sta navedbe večkrat zanikala, je pa vsaj delno k tej teoriji zarote prispevalo Gatesovo delo na področju tehnologije, s katero bi lahko v revnih državah vzdrževali pomembno evidenco cepljenja. Nekateri pa so iz tega izpeljali teorijo, da gre za poskus nadzora nad ljudmi, med drugim naj bi tako upravljali s hormoni v ženskem telesu. Dokazi za to ne obstajajo.

Kako poteka testiranje: