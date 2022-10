Ne netopirji ali ptice, novi verjetni vir pandemije so taleči ledeniki

Raziskovalci so preučili genetiko prsti in jezerskih sedimentov iz jezera Hazen, največjega arktičnega sladkovodnega jezera na svetu, ki se nahaja na severnem delu otoka Ellesmere v Kanadi, severno od arktičnega kroga. Analiza je pokazala, da je tveganje za širjenje virusa – kjer virus prvič okuži novega gostitelja – lahko večje v bližini talečih se ledenikov, poroča The Guardian.

Ugotovitve raziskovalca Stephana Aris-Brosouja in njegovih kolegov z Univerze v Ottawi v Kanadi so pokazale, da ko se globalne temperature dvignejo zaradi podnebnih sprememb, postane bolj verjetno, da se lahko bakterije in virusi, zamrznjeni v ledenikih in permafrostu (t. j. trajno zamrznjenih tleh), ponovno prebudijo in okužijo tamkajšnje divje živali.

Na primer, leta 2016 so izbruh antraksa v severni Sibiriji, zaradi katerega je umrl otrok in se je okužilo najmanj sedem ljudi, pripisali vročinskemu valu. Vročina je stopila permafrost in razkrila okuženo truplo severnega jelena. Pred tem je bil zadnji izbruh v regiji leta 1941.

Tveganje za prenos virusov na nove gostitelje je večje na mestih, kjer so pritekle velike količine staljene ledeniške vode



Da bi bolje razumeli tveganje, ki ga predstavljajo zamrznjeni virusi, so Aris-Brosou in njegova ekipa zbrali vzorce prsti in usedlin iz jezera Hazen, blizu mesta, kamor so pritekle majhne, srednje in velike količine staljene vode iz okoliških ledenikov. Nato so sekvencirali RNK in DNK v teh vzorcih, da bi identificirali značilnosti virusov, ki so zelo podobne tistim pri znanih virusih, kakor tudi pri potencialnih živalskih, rastlinskih ali glivičnih gostiteljih. Potem so zagnali algoritem, ki je izračunal, kakšna je možnost, da ti virusi okužijo nepovezane skupine organizmov.

Njihova raziskava, objavljena v Proceedings of the Royal Society B, je pokazala, da je tveganje za prenos virusov na nove gostitelje večje na lokacijah blizu mest, kjer so pritekle velike količine staljene ledeniške vode – situacija, ki postane bolj verjetna, ko se podnebje segreje.

Ekipa ni opredelila, koliko virusov, ki jih je identificirala, je bilo pred raziskavo neznanih – kar nameravajo narediti v prihodnjih mesecih – niti ni ocenila, ali so ti virusi sposobni sprožiti okužbo.