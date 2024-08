Ne osem dni, vse kaže, da bosta astronavta v vesolju osem mesecev

Potem ko sta v prvih dneh junija astronavta Sunita Williams in Butch Wilmore končno poletela proti Mednarodni vesoljski postaji, se je zdelo, da je more z Boeingovimi Starlinerji vendarle konec. A izkazalo se je drugače. Kar bi morala biti osemdnevna misija, traja že dva meseca, prav mogoče pa je, da se bosta na Zemljo vrnila šele februarja. In to s kapsulo Boeingovega največjega rivala.