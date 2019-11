Nebesna redkost: Merkurjeva senca bo prešla Sonce

Mrk, ki nastane, ko Merkur prečka pred Soncem, pa ni tako veličasten, kot si morda predstavljamo ali bi si želeli, je pojasnil Igor Žiberna z oddelka za geografijo s Filozofske fakultete Univerze v Mariboru: "Merkur bo namreč v primerjavi s Soncem viden kot zelo drobna pika in ga s prostimi očmi niti ne bomo mogli zaznati. Merkur bo začel prehajati pred Sonce ob 13.35 po srednjeevropskem času (SEČ), s celotnim premerom pa se bo pred Soncem znašel ob 13.37 po SEČ. Najbližje sredini Sončevega diska bo ob 16.20, vendar bo takrat pri nas Sonce le še eno stopinjo nad matematičnim obzorjem, za dejanskim obzorjem pa bo marsikje zašlo še prej. Za matematičnim obzorjem bo v Mariboru Sonce zašlo ob 16.29."To pomeni, da bodo Mariborčani dogodek lahko spremljali slabe tri ure.

Zadnji prehod Merkurja smo lahko iz naših krajev opazovali 9. maja 2016, pred tem pa 7. maja 2003. Naslednji enak nebesni spektakel bo šele čez 13 let, in sicer 13. novembra 2032, so napovedali iz Astronomske skupine. Žiberna je izračunal še naslednja dva prehoda Merkurja, ki bosta razveselila astronavtske navdušence 7. novembra 2039 in 7. maja 2049 .

V današnjih časih je prehod Merkurja predvsem zanimiv pojav, skozi zgodovino pa je omogočal pomembno meritev absolutnih razdalj v Osončju, je pojasnila iz Astronomska skupina na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani: "Preko merjenja časa prehoda lahko s pomočjo Keplerjevih zakonov izračunamo razdalje med Soncem, Merkurjem in Zemljo."

V celoti bodo Merkurjevo potovanje lahko opazovali na območju Južne Amerike, vzhodnega dela Severne Amerike, v večjem delu Atlantskega oceana in na skrajnem zahodnem delu Afrike."Na omenjenih območjih bodo lahko v prehodu uživali kar pet ur in 29 minut," je izpostavil Žiberna.

Merkur med Zemljo in Soncem 9. maja 2016.

Astronomska skupina vabi, da si jutri, od 13.35, izpred Jadranske 19 v Ljubljani, skozi njene teleskope ogledate pojav v živo. "Prehod bo mogoče spremljati tudi preko naše spletne strani ali drugje na internetu," so zapisali.

Tudi mariborska fakulteta vabi, da pojav prehoda Merkurja pred Soncem spremljate skupaj z Astronomskim društvom Orion in oddelkom za geografijo Filozofske fakultete, in sicer od 13. ure izpred mariborske Filozofske fakultete na Koroški cesti 160. "Ob opazovanju bo potekala strokovna razlaga, zainteresirani pa bodo prehod lahko tudi fotografirali s pametnimi telefoni ali Canonovimi oziroma Nikonovimi DSLR fotoaparati. Vse aktivnosti bodo seveda brezplačne in primerne za najširši krog," je poudaril Žiberna.

Ogled redkega nebesnega dogodka organizira tudi Mednarodno policijsko združenje, Regionalni strokovni klub policistov (IPA RSKP Štajerska), ki bo jutri potekal med 13. in 17. uro na Ptujskem gradu. "Tega astronomskega pojava si ne bo mogoče ogledati od doma, saj sta zanj potreben primeren teleskop in ustrezna nastavitev, za kar bodo poskrbeli astrologi," so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Ker se pri opazovanju prehoda gleda v Sonce, je treba strogo upoštevati varnostna navodila, je opozoril Žiberna. To pomeni, da je za ogled treba uporabiti primerne filtre, kot je prav za te namene izdelana mylar folija, je še izpostavil. "V sili lahko uporabimo tudi varilsko steklo z optično gostoto vsaj 12. Ostali načini – s sajami prekrito steklo, klasični filmi, sončna očala … ne zagotavljajo varnega opazovanja. Za opazovanje bo najbolje izbrati območje, ki proti jugozahodu nima večjih ovir na obzorju,"je še dodal Žiberna.