Mojstrovina na nebu: Polna luna skupaj z Luninim mrkom

Naslednji delni mrk bo viden avgusta 2026 in bo še bolj poseben, saj bo približno 96 odstotkov Lune v senci. Za delni ali popolni Lunin mrk je pomembno, da so Zemlja, luna in sonce poravnani. To fazo imenujemo polna luna. Ko Lunina orbita prečka Zemljino orbito okoli sonca, to točko imenujemo vozel. Ko se to vozlišče ustvari, lahko pride do delnega ali popolnega Luninega mrka.