Partis.si ne deluje, kriva pa banalna napaka?

Šok, ki so ga doživeli številni, ki so se želeli izogniti avtorskim pravicam in zastonj naložiti nove filme in serije, četudi je to najmanj sporno, so bili presenečeni, ko Partis ni deloval. Strežniške ali drugačne napake niso nenavadne, zato je toliko bolj presenečalo, da je za tokratno nedelovanje kriv bolj človeški faktor – nekdo je pozabil obnoviti registracijo domene partis.si, ki je potekla 8. marca.