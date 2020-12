Nedelovanje aplikacij YouTube, Google, Gmail in Drive

Težave so se začele pojavljati pred kratkim, vse pa so vezane na sisteme, ki so v lasti podjetja Google, se pravi YouTube, Gmail, Drive in številne druge. Uporabniki preprosto vidijo sporočilo z napisom "ups", sporočilo, da "je šlo kaj narobe" in sliko opice. Trenutno prihaja največ opozoril in pritožb od uporabnikov iz Evrope, a prihajajo tudi z vzhodne obale ZDA, kjer se ravno prebujajo. Googlov iskalnik sicer deluje, a se tudi ta občasno ne odziva.

Tudi na spletni strani Downdetector, ki spremlja izpade storitev, kaže, da je prišlo do večjega padca obiskanosti teh platform. Do zadnjega podobnega padca je prišlo avgusta, tokrat pa uporabniki upajo, da bodo sistem ponovno vzpostavili hitreje, kot so ga takrat.