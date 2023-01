Nedelujoč Nasin satelit po 38 letih znova na Zemlji

Do leta 2005 je ERBS zbiral podatke o tem, kako Zemlja absorbira in seva sončno energijo, pomagal je meriti koncentracije ozona, vodne pare, dušikovega dioksida in aerosolov v zemeljski stratosferi, poroča CNN.

Med drugim pa je satelit zbral tudi podatke, ki so potrdili upadanje ozonske plasti. Ta dognanja so bila ključna za to, da je na desetine držav podpisalo mednarodni Montrealski protokol, zaradi katerega so podpisnice v visoki stopnji zmanjšale uporabe za ozračje škodljivih klorofluoroogljikovodikov – kemikalij, ki so se pogosto uporabljale v aerosolnih razpršilih in klimatskih napravah.

Satelit, ki so ga leta 1984 izstrelili iz krova raketoplana Challenger, je močno presegel svojo pričakovano dveletno dobo, saj je skupno deloval 21 let.