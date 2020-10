Nekatere živali so dovzetne za koronavirus in bi lahko spet okužile ljudi

Na ducate živalskih vrst, ki so v rednem stiku z ljudmi, bi lahko bile izpostavljene okužbi s sevom koronavirusa, ki povzroča covid-19, kažejo nove raziskave. Živali bi lahko na koncu razširile bolezen ali postale rezervoarji za virus, ki bi ga v prihodnosti ponovno vnesle v človeško populacijo, pravijo znanstveniki z University College London (UCL). Take živali so domače mačke in psi, pa tudi kune, levi in tigri, pri vseh omenjenih so namreč že poročali o primerih okužbe, pa tudi dihurji in opice makaki, ki so bili okuženi v laboratorijskih študijah.

Raziskovalci so raziskovali, ali bi mutacije encima ACE2 pri 215 drugih živalih preprečile koronavirusu, da bi z njim vstopil v celice tako kot pri ljudeh. Ugotovili pa so, da bi se pri nekaterih živalih, vključno z ovcami in velikimi opicami, od šimpanzov do goril, beljakovine lahko povezale enako močno kot pri ljudeh.