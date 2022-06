Morski led izginil, nekateri polarni medvedi so se prilagodili

Raziskovalna skupina je dve leti intervjuvala inuitske lovce, ki so z njimi delili svoje ekološko znanje o tem območju. Ko so nato s helikopterji potovali v oddaljeno regijo, so medvede označili s satelitskimi sledilnimi napravami in zbrali genetske vzorce. Beth Shapiro, genetičarka in soavtorica študije, je dejala, da so opazili "najbolj genetsko izolirano populacijo polarnih medvedov kjer koli na planetu". "Vemo, da ta populacija živi ločeno od drugih populacij polarnih medvedov že vsaj nekaj sto let," je dejala. Pojasnila je, da se ti medvedi razmnožujejo počasneje in so manjši. Dodala je, da je težko vedeti, ali ta podpopulacija preživi zaradi genetskih prilagoditev ali "drugačnega odziva ... na zelo drugačno podnebje in habitat".

Po zadnjih ocenah naj bi sicer v naravi živelo približno 26.000 polarnih medvedov. "Polarni medvedi so v težavah," je poudarila Shapirova. "Jasno je, če ne moremo upočasniti globalnega segrevanja, so polarni medvedi na poti do izumrtja. Več kot se bomo naučili o tej izjemni vrsti polarnih medvedov, bolje jim bomo lahko pomagali preživeti naslednjih 50 do 100 let."

Raziskava je bila objavljena v reviji Science.