Znanost in tehnologija

'Nekje v sebi čutiš, da to ni Luna, kot si jo vajen videti'

Houston, 05. 04. 2026 10.00 pred 23 dnevi 2 min branja 150

Avtor:
M.P.
Misija Artemis 2

Astronavti Nase Reid Wiseman, Victor Glover in Christina Koch ter astronavt Kanadske vesoljske agencije Jeremy Hansen so vstopili v tretji dan misije Artemis 2. Vesoljsko plovilo Orion jih bo v prihodnjih dneh popeljalo tudi okoli temne strani Lune, ko bodo za kratek čas izgubili stik z ekipami na Zemlji.

Posadka misije Artemis 2 je v novem pogovoru z Nasinimi ekipami na Zemlji spregovorila tudi o temni strani Lune, proti kateri potujejo z vesoljskim plovilom Orion. Misija jih bo namreč ponesla tudi okoli tega oddaljenega dela našega naravnega satelita, ki ostaja tudi največja neznanka misije.

Ko bo plovilo zašlo za temno stran Lune, bodo ekipe na Zemlji za kratek čas izgubile stik s četverico astronavtov v plovilu. Ti pa so sicer zdaj uzrli tudi prvi pogled na to skrivnostno področje.

Specialistka misije Christina Koch je opisala, da je videla Luno iz kapsule Orion in ugotovila, da je videti drugače, kot je običajno videti z Zemlje. "Nekje v sebi čutiš, da to ni Luna, ki si jo vajen videti," je dejala ter dodala: "Temnejši deli preprosto niso čisto na pravem mestu."

Nasa je objavila tudi novo sliko in prikazuje Lunino kotlino Orientale – krater z več obroči, širok približno 928 kilometrov, ki ga je ustvaril udarec asteroida. Ob tem so dodali, da je to prvič, da so človeške oči uzrle celotno kotlino.

John Honeycutt iz Nase je predstavil več fotografij, ki so jih posneli astronavti na krovu Artemis 2. "Slike, ki jih ustvarjajo, so precej neverjetne," je dejal ter znova poudaril, da Luno v takšni podobi človeško oko še ni videlo: "Do včeraj so to območje Lune videli le robotski aparati."

Poveljnik misije Reid Wiseman je bil medtem navdušen nad tem, da je lahko istočasno opazoval tako Luno kot Zemljo. "Zemlja je skoraj v popolnem mrku. Luna je skoraj v polni dnevni svetlobi. Edini način, da dobiš ta pogled, je, da si na pol poti med obema entitetama," je dejal.

Posadka bo med svojim prelomnim preletom v ponedeljek uzrla še več nikoli videnih območij. Oddaljena oz. temna stran Lune je namreč vedno obrnjena proč od Zemlje. Domneva se, da niti posadke Apolla v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja zaradi svetlobnih razmer niso imele priložnosti, da bi si jo ogledale v celoti.

Ob polnoči je bilo plovilo misije po podatkih nadzorne plošče Nase od Zemlje oddaljeno več kot 28.9681 kilometrov. Orion, ki potuje s hitrostjo približno 3297 kilometrov na uro, je zdaj na približno dveh tretjinah poti proti Luni.

artemis 2 vesolje nasa luna
KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
tabasco2
05. 04. 2026 21.09
Leta 1969 so bili na luni. Potem pa pol stoletja nič🥳
LevoDesniPles
05. 04. 2026 21.03
sem malo gledal v živo in ja res je smešna tale luna še posebej če pozabiš zapret vhodna vrata studija in se zaradi vetriča ta malo zaziba levo desno XD
osservatore
05. 04. 2026 19.06
Ma ne morš da verjameš, da je tle na kupu zbranih tolk ravnozemljašev s skisanim podstrešjem. Aja, obstaja teorija, da se ljudem skisajo možgani ko pridejo na rob ploščate zemlje in pogledajo navdol. Ja?
Šumsko voče
05. 04. 2026 18.45
Lažnjivci priseljeniski
flojdi
05. 04. 2026 17.17
Letijo komot v brezzracnem prostoru"..čudi me pa da dol cepajo americki frcoplani
Professor
05. 04. 2026 16.54
Američani nujno potrebujejo nekaj, kar jih bo obdržalo na vrhu vendar tokrat jim ne bo uspelo. V času naprednega CGI in AI lahko marsikaj ustvarimo tako, da je videti kot resnično. Bolje da se umaknejo iz vojne z Iranom kot da se ukvarjajo s programiranjem in dizajniranjem neumnosti v katere noben več ne verjame. Eh, ravno zdaj so se odpravili na luno ko izgubljajo vojno z Iranom in ko so razkriti Epstine files..Ja,ja...Hollywood...
ActiveS
05. 04. 2026 15.46
Težki fejk posnetki...
Gingin
05. 04. 2026 15.24
Spet studijski posnetki
JanezNovak13
05. 04. 2026 15.15
" od Zemlje oddaljeno več kot 28.9681 kilometrov." Tale številka je pa nekam čudna. 289.681 km bo verjetno bolj prav.
Watcherman
05. 04. 2026 15.20
Zakaj preberi si še enkrat kdo je oddaljen toliko od Zemlje trenutno?.
detect
05. 04. 2026 15.02
in kaj pravi tramp.
Respublica Butalis
05. 04. 2026 14.35
Velik krivec za to zemeljsko vesoljsko eufurijo oz. že kar neke vrste blaznost, je verjetno pripisati posledici naše, skoraj neverjetne, potovalne hitrosti ki naj bi znašala tam nekje okoli 108.000 km/h. Od take brzine pa se lahko že kar pošteno zavrti v glavi…
a res1
05. 04. 2026 14.15
Tisti, ki pravite, da je zemlja ravna... Kako si potem predstavljate ta pojav, ko se vidi iz polne lune in se za zmanjšuje le lok lune ali po domače oklepaj, zaklepaj. Če bi bila ravna bi videli ravno črto... Kje so pa sedaj tisti, ki opazujejo vesolje in ni nikjer ni kakšne fotke, te kapsule, ki bi letela proti luni? Hmmm
Kostorog
05. 04. 2026 14.08
Pa še en vic da ne bo vsesplošnega prepira, je pa za razmislit,,,,, zemlja je okrogla, občuje pa se za vsakim vogalom,,,,, ali ni res?
Polde22
05. 04. 2026 13.44
Ena zanimivost. Dejansko preverite ostale objave teh teoretikov zarot, flateartherjev... Vsi so pisali tudi komentarje proti Golobu. Eden ima v želodcu Meseca, en je sicer sovražno nastrojen do levih in desnih, večinsko so pa res zagnani pristaši desne vlade, verniki SDS pa celo verniki antivaxerskega mesije Stevanovića. Le pri Husotu ni čisto jasno - on je za šport. Res sem vse bolj prepričan, da nekateri ne bi smeli volit in da demokracija ne deluje. Glede na njihov delež se vse bolj bližamo idiokraciji.
EU Dig. Cenzura
05. 04. 2026 13.46
Kaj ma to veze s politiko. Mislim da moras ponovno osvezit odmerek, ker ti popusca!
boslo
05. 04. 2026 14.10
Polda, pri vas dežuje al si moker po naravi?
Googlebot
05. 04. 2026 13.21
Najbolj neverjetno je to da teoretik zarot flat earthji ne verjamejo da je zemlja okrogla verjamejo da je led okrog zemlje katerga pingvini varujejo. Ne verjamejo v Apollo misije ne verjamejo vv Artemis misije. Za čuda pa verjamejo v Umetno inteligenco Ai je za njih bog. Verjamejo v internet da dejansko obstaja google, ne verjamjo pa, da so v telefonu peocesorji kateri so velikosti par nano metrov. 🤣🤔. Kaj je to šlo narobe res bi bilo zanimivo to globlje raziskat.
3320.
05. 04. 2026 13.12
Kovid fojtr je dokaaz da ljudje verjamejo vsemu kar šprica ven iz TV ekrana.
Hrast1234
05. 04. 2026 13.12
In jaz moram pit is papirnate slamice, kmalu pa preidemo na par-nepar, da varčujemo z gorivom in zmanjšamo onesnaževanje. Medtem ameri na Luno, buš po Iranu, bogataši s privat reaktivci na kafe..
a res1
05. 04. 2026 13.12
Pa glih ob polni luni, gredo na luno...
mijavci
05. 04. 2026 13.00
Kako bo izgubila signal za kratek čas, če se je pa že leta 69 Nikson v živo po telefonu direkt pogovarjal z Armstrongom brez zamika. Slabo je tehnologija očitno napredovala do danes, ali pa drugje nekaj ne štima.
Googlebot
05. 04. 2026 13.22
Brez zamika? Bil je 3 Sekunde zamik
EU Dig. Cenzura
05. 04. 2026 13.38
Brez zamika je bio googlebot poglej se enkrat posnetek!
HUSO BOSS
05. 04. 2026 12.59
ŠE EN DOKAZ DA NA LUNI SPLOH ŠE NIKOLI NISO BILI
asdfghjklč
05. 04. 2026 13.49
še en dokaz več, da si neumen kot motika.
Watcherman
05. 04. 2026 15.26
Bili so že 10+ brihta phahaha.Lp
Veselje v Celju: Rudi Požeg Vancaš drugič postal oče
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Srčen poklon Dejana Vunjaka očetu, ki bi danes praznoval 64 let
Zaljubila sta se v šovu, tako je videti njuno življenje danes
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
Kmetija
Verstappen: Po svoji poti
Belo se pere na devetdeset
