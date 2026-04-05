'Nekje v sebi čutiš, da to ni Luna, kot si jo vajen videti'

Ko bo plovilo zašlo za temno stran Lune, bodo ekipe na Zemlji za kratek čas izgubile stik s četverico astronavtov v plovilu. Ti pa so sicer zdaj uzrli tudi prvi pogled na to skrivnostno področje.

Posadka misije Artemis 2 je v novem pogovoru z Nasinimi ekipami na Zemlji spregovorila tudi o temni strani Lune, proti kateri potujejo z vesoljskim plovilom Orion. Misija jih bo namreč ponesla tudi okoli tega oddaljenega dela našega naravnega satelita, ki ostaja tudi največja neznanka misije.

Specialistka misije Christina Koch je opisala, da je videla Luno iz kapsule Orion in ugotovila, da je videti drugače, kot je običajno videti z Zemlje. "Nekje v sebi čutiš, da to ni Luna, ki si jo vajen videti," je dejala ter dodala: "Temnejši deli preprosto niso čisto na pravem mestu."

Nasa je objavila tudi novo sliko in prikazuje Lunino kotlino Orientale – krater z več obroči, širok približno 928 kilometrov, ki ga je ustvaril udarec asteroida. Ob tem so dodali, da je to prvič, da so človeške oči uzrle celotno kotlino.

John Honeycutt iz Nase je predstavil več fotografij, ki so jih posneli astronavti na krovu Artemis 2. "Slike, ki jih ustvarjajo, so precej neverjetne," je dejal ter znova poudaril, da Luno v takšni podobi človeško oko še ni videlo: "Do včeraj so to območje Lune videli le robotski aparati."

Poveljnik misije Reid Wiseman je bil medtem navdušen nad tem, da je lahko istočasno opazoval tako Luno kot Zemljo. "Zemlja je skoraj v popolnem mrku. Luna je skoraj v polni dnevni svetlobi. Edini način, da dobiš ta pogled, je, da si na pol poti med obema entitetama," je dejal.