Nekoč boste morda lahko zagrizli v goveji burger, vzgojen v vesolju

Izraelsko podjetje Aleph Farm, ki se ukvarja z vzgojo alternativnih proteinov oziroma vzgaja goveje burgerje iz kravjih celic, je sporočilo, da je prvič uspešno vzgojilo meso na mednarodni vesoljski postaji, in sicer kar 399 kilometrov stran od vseh zemeljskih naravnih virov. Dodali so, da je to velik korak naprej v prizadevanjih, da bi vzgojili okolju prijazno meso, poroča CNN.

Produkti podjetja Aleph Farms še niso na voljo na komercialnih trgih, a kot pravijo v podjetju, bodo za vstop na trg pripravljeni v roku treh ali štirih let. Največje prednosti takšne ’pridelave’ mesa so, da je ta bolj humana in bolj prijazna okolju, saj ima minimalen ogljični odtis.

Poenostavljen postopek vzgoje takšnega mesa je sledeč: raziskovalci uporabijo izolirane celice goveda, jim dodajo hranila in jih vstavijo v okolje, ki posnema živalsko telo. S pomočjo posebnega 3D tiskalnika se celice potem namnožijo in zrastejo v povezujoče se tkivo, ki sčasoma 'dozori' v zrezek naravne velikosti.

Potrošnjo govedine v Evropi moramo znižati za 22%

Govedoreja porabi ogromno kmetijskih površin in virov. Govedo raste in se razmnožuje počasneje kot prašiči in perutnina, tako živali pojedo več in porabijo več vode in naravnih virov. Govedoreja je odgovorna za kar 41 odstotkov emisij toplogrednih plinov, ki nastajajo pri živinoreji, in proizvede približno 14,5 odstotkov vseh emisij toplogrednih plinov, kažejo podatki Združenih narodov.

''V vesolju ni na voljo od 10. 000 do 15.000 litrov vode, da bi vzgojili kilogram mesa. Ta poskus je tako pomemben prvi korak k doseganju naše vizije, da bi zagotovili prehransko varnost generacijam, ki prihajajo, in hkrati ohranili naše naravne vire,'' so še po poročanjuCNN sporočili s podjetja.

Kot kažejo zadnji izsledki raziskav, bodo morali prebivalci ZDA zmanjšati svojo potrošnjo goveda za približno 40 odstotkov, Evropejci pa za 22 odstotkov, saj se pričakuje, da bo do leta 2050 na svetu deset milijard ljudi, ki jih bo treba nahraniti. Povpraševanje po mesu in mlečnih izdelkih bi se naj zato strmo povečalo, in sicer za skoraj 70 odstotkov. Zato se mnoga podjetja trudijo, da bi našla rešitve in razvila ’čisto’ meso.