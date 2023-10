Nekoč vedra vode, zdaj mejnike pri raziskovanju ALS ustvarjajo tudi Slovenci

Se še spomnite veder ledene vode, s katerimi so se nekoč polivali znani, pa tudi manj znani po svetu? Takrat je šlo za ozaveščanje o hudi genetski bolezni amiotrofična lateralna skleroza, bolj znana pod kratico ALS. Ljudje so takrat osveščali, znanstveniki pa raziskujejo tudi vzroke za nastanek te bolezni in frontotemporalne demence (FTD). Mednarodna skupina raziskovalcev, del katere so tudi slovenski znanstveniki, pa je zdaj dosegla nov mejnik. Odkrili so namreč nov mehanizem, povezan z mutacijo v genu C9orf72.

icon-expand ALS – izziv z vedrom ledeno mrzle vode FOTO: Shutterstock

Z Inštituta Jožef Stefan so sporočili, da so slovenski znanstveniki pri raziskovanju vzrokov za nastanek amiotrofične lateralne skleroze (ALS) in frontotemporalne demence (FTD) pomagali doseči nov mejnik. Mednarodna skupina, znotraj katere so slovenski znanstveniki sodelovali še z raziskovalci iz Nemčije, Velike Britanije in Kanade, je namreč odkrila nov mehanizem, povezan z mutacijo v genu C9orf72. Spoznanja, ki so jih objavili tudi v ugledni reviji Nature Communications, še dodatno razkrivajo vzroke nastanka bolezni, hkrati pa omogočajo razvoj novih strategij za zdravljenje, so sporočili. ALS je nevrodegenerativna bolezen, ki se odraža v propadanju motoričnih nevronov v hrbtenjači, možganskem deblu in primarnem motoričnem korteksu ter povzroči zmanjšano mišično delovanje. FTD pa je bolezen s podobnimi bolezenskimi značilnostmi. Ob tem je tudi druga najpogostejša demenca, ki se pojavi pred 65. letom starosti. Z razvojem obeh bolezni so povezani različni geni, med katerimi je najpogostejši prav gen C9orf72, v katerem sprememba zapisa DNA povzroči tvorbo dolgih ponovitev RNA, ki pripomorejo k razvoju bolezni. "Dolžina ponovitev je običajno od dva do 30 pri zdravih posameznikih in nekaj od 10 do tisoče ponovitev pri bolnikih z ALS in FTD," so pojasnili. Novo odkritje bi lahko pomagalo pri razvoju novih strategij zdravljenja bolnikov V najnovejši raziskavi so raziskovalci ugotovili, da se del ponovitev RNA, ki nastanejo pri mutaciji, neobičajno povezuje s proteinom FARSA, kar vodi v nepravilno delovanje celic. Protein FARSA namreč v zdravih celicah skrbi za pravilno pripenjanje aminokisline fenilalanin na prenosno molekulo tRNA, ki aminokislino dostavi v proces nastajanja proteinov.

icon-expand Slika FARSA FOTO: IJS

Raziskavo sta izvedli mlada raziskovalka Urša Čerček in raziskovalka Mirjana Malnar Černigoj pod vodstvom profesorja Borisa Roglja z Odseka za biotehnologijo Instituta Jožef Stefan in Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Barbko Repič Lampreht z Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana ter raziskovalci iz Nemčije Velike Britanije in Kanade.

Za opazovanje interakcije med ponovitvami RNA in proteini pa so razvili novo metodo, ki znanstvenikom omogoča opazovanje takšnih interakcij po celotni celici, kar je bilo do sedaj oteženo. Odkrito neobičajno povezovanje ponovitev RNA – protein FARSA povzroči zmanjšanje pripenjanja aminokisline, ki vodi v nepravilnosti pri nastajanju proteinov, bogatih s fenilalaninom, in posledično njihovo zmanjšano količino. "Novoodkrita interakcija in mehanizem, ki vodi v razvoj bolezni ALS in FTD, lahko pomembno pripomoreta k nadaljnjim raziskavam na področju, ki je bilo do sedaj slabše raziskano, in razvoju novih strategij zdravljenja bolnikov z mutacijo C9orf72," so poudarili.