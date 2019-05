Nekončana dela Leonarda da Vincija naj bi pričala o motnji ADHD

Kronično nevrobiološko motnjo ADHD v zadnjem času vse bolj diagnosticirajo tudi pri odraslih. Imeli naj bi jo celo zelo uspešni ljudje. Po Canatijevi hipotezi, ki jo je objavil v znanstveni publikaciji Brain, naj bi viri o umetniku pričali o tem, da je Da Vinci imel motnjo pozornosti že od otroštva.

Njegovi biografi in sodobniki so pisali, da je bil da Vinci ves čas v gibanju, da je "skakal z enega dela na drugega", in da je, podobno kot to velja za ljudi s sindromom ADHD, zelo malo spal, je Catanijeve besede povzela hrvaška tiskovna agencija Hina.

Motnja bi po Catanijevem mnenju lahko pojasnila tudi nekatere vidike umetnikovega temperamenta in njegovo genialnost. K teoriji pripomore tudi dejstvo, da je bil levičar, najverjetneje pa je imel tudi disleksijo in dominantno desno možgansko hemisfero, razmišlja psihiater.

Catani je izrazil upanje, da bo teorija ovrgla napačno mišljenje, da so otroci z ADHD manj inteligentni in obsojeni na neuspeh v življenju. Kot je pojasnil, se je tudi da Vinci imel za neuspešnega človeka.