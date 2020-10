Vzrok za napad na starodavne artefakte teorija zarote, da je muzej središče satanizma?

Z oljnato snovjo so med drugim polili starodavne egipčanske sarkofage, kamnite skulpture ter umetniške slike iz 19. stoletja. Umetnine hranijo v treh različnih galerijah, v Pergamonovem muzeju, Novem muzeju in Stari narodni galeriji. Ocenjujejo, da gre za enega največjih napadov na umetniška dela v povojni nemški zgodovini.

Vandalizem se je po poročanju nemških medijev zgodil 3. oktobra, informacije pa so v javnost prišle šele dva tedna zatem. Da so razstavljeni artefakti utrpeli škodo, so v sredo potrdili tudi pri Fundaciji Pruska kulturna dediščina, ki nadzira muzejske zbirke na otoku.