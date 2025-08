Nenameren prenos hormonskega zdravila na otroke: povečanje prsi, mikropenis ...

Endokrinologi opozarjajo na nevarnost nenamerne izpostavitve otrok hormonskim kremam in gelom. Pri dojenčkih in otrocih so zaradi stika s starši, ki uporabljajo lokalna hormonska zdravila, že zabeleženi primeri neželenih fizičnih sprememb, kot so povečanje spolnih organov ali razvoj ženskih prsi. Starše pozivajo k previdnosti.

Švedski endokrinologi svarijo, da lahko starši, ki uporabljajo hormonske kreme, snov zlahka prenesejo na svoje otroke z neposrednim kožnim stikom. Euronews piše, da je na Švedskem vsaj 12 otrok razvilo fizične spremembe, potem ko so bili v zadnjih letih preko staršev nenamerno izpostavljeni hormonskim kremam, gelom in sprejem. V enem primeru se je desetmesečni deklici na Švedskem povečal klitoris, ki je spominjal na mikropenis, potem ko je ležala na prsih svojega očeta, ki je uporabljal testosteronski gel. V drugem primeru pa so desetletnemu dečku začele rasti prsi po izpostavljenosti materinemu hormonskemu zdravljenju. Primera so opisali zdravniki iz univerzitetne bolnišnice Sahlgrenska v Göteborgu na Švedskem, ki starše, ki uporabljajo lokalna hormonska zdravila v obliki krem in gelov, opozarjajo, naj se po nanosu zdravil izogibajo neposrednemu stiku z otroki.

Kljub vse več takšnim primerom pa ozaveščenost o tvegani izpostavljenosti hormonom preko staršev ne narašča. Hormonska zdravila namreč vsebujejo spolne hormone, ki jih naša telesa začnejo proizvajati v puberteti. Lokalna zdravljenja, kot so geli, kreme in spreji, se predpisujejo odraslim s hormonskimi motnjami, bolnikom, ki so končali kemoterapijo ...

