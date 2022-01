Nenavaden predmet v vesolju oddaja radijske valove

Skrivnostni objekt v vesolju utripa na način, kot ga astronomi še nikoli niso videli. Morda je to čudna nevtronska zvezda – ostanek masivne zvezde, ki je eksplodirala. Takšno preučevanje nebesnih predmetov bi nam lahko pomagalo razumeti smrtne muke zvezd.

Natasha Hurley-Walker z univerze Curtin v Perthu v Avstraliji in njeni sodelavci so ta predmet našli z uporabo Murchisonovega širokega polja (MWA), radijskega teleskopa v Avstraliji. Potem ko so opazili vrsto radijskih valov, za katere se je zdelo, da so se pojavili in nato izginili, so se poglobili v arhivske podatke, ki jih je MWA posnel v začetku leta 2018 in našli še 71 impulzov.