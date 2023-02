Nenavadne kapsule z baloni bodo potnike peljale na ogled vesolja

Podjetje Iwaya Giken s sedežem na severu Japonske dela na tem zapletenem projektu vse od leta 2012. Po dolgih letih napornega dela pa so zdaj razvili dvosedežno kabino z balonom, ki se lahko dvigne do višine 25 kilometrov, torej v plast stratosfere.

Prostor za posadko je sicer narejen v obliki krogle s premerom 1,5 metra, na površini pa so številna velika okna, ki omogočajo pogled na zanimivosti vesolja in našega planeta iz sredine stratosfere. S pomočjo te neverjetne kapsule, kot ji pravijo, lahko vsakdo poleti za oblake in opazuje zemeljsko oblo.

Ustanovitelji trdijo, da bodo baloni po poletu ostali nad japonskim zračnim prostorom. Vzleteli bodo iz pristanišča v mestu Hakodate, se dve uri dvigal do izbrane višine in tam ostali eno uro. Za povratek na Zemljo pa kapsula potrebuje še dodatno uro.

Prijave za to neobičajno vožnjo v vesolje so se že začele in se bodo nadaljevale do konca avgusta. Prvih pet izbranih potnikov bo objavljenih oktobra, so sporočili iz družbe, leti pa bodo potekali približno en teden. Prvi balon z dvočlansko posadko bo poletel že konec leta.