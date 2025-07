Nepremagljiva pametna ura za vse, ki živijo aktivno

Za vse, ki iščete pametno uro, ki se bo znašla tako na gorski poti kot v urbanem vsakdanu, Samsung nova serija pametnih ur Galaxy Watch8 prinaša odgovor. Galaxy Watch8 in Galaxy Watch8 Classic sta napravi, ki edinstveno združujeta zmogljivost, dizajn in inteligenco. Pripravljeni sta na vse, tudi na vas.

icon-expand

Edinstvena na prvi pogled

Pametne ure so v zadnjih letih izjemno napredovale in prav serija Galaxy Watch8 dokazuje, kako daleč smo prišli. Zasnovani sta z mislijo na uporabnike, ki želijo več: več podatkov, več vpogledov, več nadzora nad svojim počutjem in več svobode pri gibanju. Galaxy Watch8 se ponaša z najbolj tanko zasnovo pametne ure Galaxy doslej, kar pomeni, da je še udobnejša za celodnevno nošenje, tudi med spanjem. Njeno edinstveno blazinasto obliko opredeljuje nova generacija ergonomskega prileganja, ki jo omogoča dinamični sistem zaponk. Ta poskrbi, da se ura naravno prilagodi zapestju in s tem izboljša natančnost meritev ter splošno udobje.

icon-expand

Model Galaxy Watch8 je na voljo v dveh velikostih - 40 mm in 44 mm ter dveh sodobnih barvah: grafitni in srebrni. Galaxy Watch8 Classic pa poleg večjega 46-milimetrskega ohišja prinaša tisto, kar navdušuje tradicionalne uporabnike, vrtljivo krono, ki omogoča enostavno in intuitivno upravljanje, brez potrebe po dotikanju zaslona. Na voljo je v črni in beli barvi, kar ji daje brezčasno in sofisticirano podobo. Obe različici omogočata tudi enostavno menjavo paščkov, zato lahko uro v trenutku prilagodite svojemu stilu, od silikonskega paščka za vadbo do elegantnega paščka iz usnja za večerni dogodek.

Uporabna zunaj in znotraj

Serija Galaxy Watch8 s svojimi pametnimi funkcijami dokazuje, da gre za več kot modno izbiro. S pomočjo naprednega senzorja BioActive in umetne inteligence ura ne le meri vaših podatkov, temveč jih razume. Spremlja vaš srčni utrip, kakovost spanja, raven stresa in telesno pripravljenost ter vam ponuja smiselne vpoglede, ki vam pomagajo sprejemati boljše odločitve. Nova funkcija Vaskularna obremenitev (Vascular Load) omogoča, da vidite, kako dobro se vaše telo regenerira čez noč, funkcija za spremljanje spanja Vodnik za spanje (Bedtime Guidance) pa vas z analizo cirkadianega ritma spodbuja k boljšim spalnim navadam. Ura zazna tudi znake spalne apneje, spremlja dihanje in vam pomaga ustvariti optimalne pogoje za nočni počitek. Zjutraj pa vas pričaka Rezultat energije (Energy Score), ki temelji na dejavnikih vaše dnevne aktivnost, tedenskega spanca, povprečnega srčnega utripa med spanjem in variabilnosti srčnega utripa med spanjem. S to oceno boste pridobili raven energije vašega telesa na določen dan, nakar lahko naredite načrt za izboljšanje ali pa ohranjanje vaše vitalnosti. Takšno celostno poznavanje lastnega telesa je dragoceno, še posebej pri načrtovanju aktivnosti na prostem ali obremenjenih delovnih dnevih. Tisti, ki radi tečete, boste prišli na svoj račun z natančnimi meritvami in funkcijo Trener za tek (Running Coach), ki vam bo z uporabo UI pripravila individualiziran načrt vadbe in vas med njo spodbujala z napotki v realnem času. Za dodatno motivacijo pa poskrbi funkcija Skupaj (Together), kjer se lahko povežete s prijatelji, z njimi tekmujete, se zabavate in delite svoje napredke.

icon-expand

Novo glasovno upravljanje

Kar serijo Galaxy Watch8 resnično loči od ostalih, je integracija Google Geminija, naprednega pomočnika z umetno inteligenco. Sedaj po uri ne boste več tapkali, ampak se z njo pogovarjali. Ura zdaj ne odgovarja le na ukaze, ampak razume kontekst in vas vodi. Z naravnimi glasovnimi ukazi lahko začnete vadbo, nastavite opomnik, preverite, kdaj zaide sonce, ali vprašate, kakšno bo vreme na vaši načrtovani poti. Gemini povezuje vaše navade, urnike in podatke v pametne predloge, ki vam pomagajo živeti bolj usklajeno in učinkovito. Če imate razširjeni ekosistem Samsung in imate doma eno od novejših televizij ali pametni sesalnik, povežiti z napravami novo Galaxy Watch8 in z njo prostoročno upravljate povezane naprave. Povežete pa lahko uro tudi z najnovejšim prepogljivim telefonom Galaxy Z Fold7, ki je sedaj, ko je zložen, tanjši od tablice! Ura tako ni samostojna naprava, ampak del širšega ekosistema, ki omogoča pametno življenje. Za tekočo, hitro in intuitivno uporabniško izkušnjo skrbi najnovejši operacijski sistem Wear OS 6, ki v kombinaciji s prenovljenim uporabniškim vmesnikom One UI 8 Watch ponuja vrhunsko preglednost in odzivnost. Samsung je v tej generaciji pametnih ur posebno pozornost namenil prav uporabniškemu toku, saj je pri intenzivnih aktivnostih ključno, da do informacije pridete hitro in brez nepotrebnega dotikanja ali brskanja po menijih. Nova Ploščica z več elementi (Multi-Info Tile) tako omogoča, da z enim samim pogledom preverite najpomembnejše podatke: srčni utrip, vremensko napoved, nadmorsko višino, prihajajoče dogodke in še več. Vse to na enem mestu, brez preklapljanja med aplikacijami.

icon-expand

Novost je tudi orodna vrstica Now Bar, ki zagotavlja stalni dostop do trenutno aktivnih funkcij ali aplikacij. Med vadbo ali navigacijo se lahko hitro vrnete na prejšnjo nalogo ali preverite, kaj trenutno teče v ozadju. Za še boljšo preglednost pa skrbijo obvestila v ozadju (depthless notifications), ki omogočajo, da so pomembne informacije ves čas vidne, a vas pri tem ne motijo ali prekinejo aktivnosti. Tako ostanete osredotočeni na pot, vadbo ali sestanek, ne da bi zamudili ključne podatke.

Prednaročite in prejmite darilo

Galaxy Watch8 in Watch8 Classic sta najboljši pametni uri te sezone za vse, ki cenijo kombinacijo estetike, zmogljivosti in pametne tehnologije. Primerni sta za vsak zapestni obseg, vsak stil in vsak izziv. Ne glede na to, ali se odpravljate na gorski pohod, vodite timski sestanek ali se sprehajate po mestu, serija pametnih ur Galaxy Watch8 vam bo stala ob strani.

icon-expand