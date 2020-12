Nepridipravi nad Evropsko agencija za zdravila: tarča kibernetskega napada

Evropska agencija za zdravila je bila tarča kibernetskega napada, so sporočili iz agencije. Zagotovili so, da so že uvedli preiskavo in so v tesnem stiku s policijo.

"Evropska agencija za zdravila (Ema) ne more podati drugih podrobnosti, dokler poteka preiskava," so še zapisali v sporočilu za javnost. Tako zaenkrat ni znano, kdaj natančno se je zgodil napad niti kje oziroma kaj je bilo tarča napada. Agencija, ki ima sedež v Amsterdamu, trenutno preučuje prošnje za odobritev cepiv proti covidu-19. Odločitev o cepivu ameriškega podjetja Pfizer in nemškega BioNTech bi lahko podali najkasneje 29. decembra, predvidoma do 12. januarja pa še o cepivu ameriškega podjetja Moderna.