Nerodna napaka na Twitterju: 'Trump je izdajalec naše države'

Kritik Donalda Trumpa Jason Velazquez je izkoristil napako Trumpovega pravnika Rudya Giulianija, ki je v svojem tvitu naredil presledek med piko in naslednjo besedo 'in' v tvitu, kar je povzročilo, da se je znotraj tvita generiral link, ki je vodil do strani na kateri piše, 'Donald Trump je izdajalec naše države.'

Po naključju je link vodil do strani, ki jo ima od lanskega leta v lasti Trumpov kritik, ki ni mogel verjeti, ko je to opazil. Stran je hitro uredil in na njo napisal kratko sporočilo: "Donald Trump mlajši je izdajalec naše države."

Tvit ima doslej, štiri dni po objavi, ko je ta sicer še vedno aktiven, skoraj 40.000 všečkov in 14.000 delitev.

Nekdanji župan New Yorka je imel nesrečo, da je naslednji stavek začel z besedo in, ki jo Twitter prepozna kot indijsko domeno. Velazqueza sicer čudi, da Guiliani tega ni opazil ob objavi tvita, saj bi se besedilo moralo iz črne barve spremeniti v modro.

Kot je zaBBC povedal Velazquez, je po naključju opazil link v tvitu in kliknil nanj. Ko je ugotovil, da je link vodilo do njegove strani, mu je začelo razbijati srce. Navdušen je bil tudi nad tem, da Giuliani nima pojma, kaj je naredil. Kot je opisal, je hitro naložil sporočilo, tvitnil, kaj se je zgodilo in zapustil stanovanje.

Zabava ga tudi to, da je po štirih dneh tvit še vedno aktiven, saj ga mora Giuliani izbrisati ali pa pustiti, ne more ga namreč urediti. Tisoči uporabnikov so delili tvit in se nasmejali na račun napake.