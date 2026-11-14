Nevarno odvisni od velikanov: Microsoftova 'napaka' odpihnila sedem milijard

Microsoftove storitve po obsežnem svetovnem izpadu znova delujejo. Ameriški tehnološki velikan je v soboto zjutraj sporočil, da so težave odpravljene in da so storitve, med njimi Outlook, Teams in Copilot, ponovno dostopne. Motnje so se začele v četrtek zvečer, pri poslovnih uporabnikih pa so po poročanju avstrijskega Kronen Zeitunga trajale kar 35 ur in 43 minut. Gre za enega najdaljših izpadov Microsoftovih storitev doslej. Težave so prizadele uporabnike po vsem svetu, tako posameznike kot podjetja. Med drugim niso mogli normalno uporabljati elektronske pošte, sodelovati prek Teamsa, dostopati do koledarjev ali uporabljati Microsoftovega pomočnika z umetno inteligenco Copilot.

Napako povzročili sami, sprva je sploh niso opazili

Microsoft je pojasnil, da za motnjami ni stal kibernetski napad. Prav tako izpad ni bil povezan z delovanjem umetne inteligence. Vzrok je bila interna tehnična napaka, ki je nastala med nadgradnjo omrežne infrastrukture. Z nadgradnjo so želeli povečati omrežne zmogljivosti, vendar je pri posegu prišlo do težave, ki je odgovorni sprva niso zaznali. Napaka se je začela kazati šele ob vse večjih obremenitvah strežnikov. Ti so postopoma postajali preobremenjeni, dokler niso začeli odpovedovati, težave pa so se verižno širile tudi na druge storitve. Microsoft je dogodek uradno opisal kot težave s strežniki in poudaril, da ni dokazov o zlonamernih dejavnostih. Za uporabnike je bilo okrevanje postopno. Posamezne storitve so bile ponovno dostopne že prej, poslovni uporabniki pa so morali na popolno odpravo težav čakati dlje.

Teams in Outlook FOTO: Profimedia

Škoda bi lahko presegla sedem milijard dolarjev

Posledice izpada niso omejene na nevšečnosti pri pošiljanju elektronske pošte. Številna podjetja so namreč pri vsakodnevnem poslovanju odvisna od Microsoftovih storitev, zato lahko njihova nedostopnost povzroči zastoje pri delu, motnje v komunikaciji in izgubo produktivnosti. Ameriška raziskovalna in svetovalna družba Anderson Economic Group ocenjuje, da bi lahko skupna gospodarska škoda, ki so jo zaradi izpada utrpela prizadeta podjetja, presegla sedem milijard dolarjev oziroma približno 6,3 milijarde evrov. Po eni od ocen bi lahko moral Microsoft uporabnikom vrniti tudi za približno 725 milijonov evrov naročnin. Vendar gre za modelske izračune, ne za že ugotovljeno škodo ali potrjene odškodninske zahtevke. Dejanski finančni učinek bo odvisen od obsega motenj, pogodbenih obveznosti in morebitnih nadomestil uporabnikom.

'Odvisni nismo samo od Microsofta, temveč tudi od ameriške vlade'