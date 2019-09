Posnetki letalskih sledi, ki so videti skoraj neresnični

Kot je rekel Marston, je to možno videti predvsem s posebno opremo, ki omogoča takšne povečave, s prostimi očmi bi imeli težave. Pred kratkim je naredil posnetek in sliko tega fenomena, ki ju je delil s svetom, da bi dokazal njuno resničnost, saj mu številni niso verjeli. Letalo je bilo na višini desetih kilometrov in je potovalo malo manj kot 800 kilometrov na uro.

Temperatura pada in tlak se manjša sorazmero z višino leta. Ob zadostni količini vlage v zraku para, ki nastane za letalom, zmrzne in se spremeni v ledene kristale. Tako kot pri mavricah se tudi efekt mavričnosti odboja pojavi, ko se ledeni kristali poravnajo pod pravim kotom s soncem, piše Tech.

Po 50 metrih so delci še vedno majhni in odbijajo predvsem modro svetlobo. Vendar, dlje kot so od letala, daljša je tudi valovna dolžina svetlobe, ki jo odsevajo. Rumene, zelena in rdeča tako počasi prihajajo v mešanico. Na približno 175 metrih ledeni delci ne rastejo več enakomerno in so le beli.

Kako nastanejo 'bele črte' na nebu?

Pri izgorevanju fosilnih goriv nastaja veliko vodne pare in ogljikovega dioksida, majhen delež predstavljajo ostali plini in manjši trdni delci. V nasprotju s temperaturo na površju je na višini, kjer letijo potniška letala, vse leto okoli –50 stopinj Celzija. Vodna para se zato spremeni v ledene kristalčke, z zemeljskega površja to vidimo kot dolg bel oblak. Kako dolgo sled letala ostane na modrem nebu, je odvisno od relativne vlažnosti zraka na višini leta.