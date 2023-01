New York legaliziral kompostiranje: iz telesa pokojnika nastane 36 vreč zemlje

Toda kompostni pokop ne pomeni, da se umrle položi na kraj, kjer bi se njegovo telo samo od sebe razgradilo, ampak ga je treba prepeljati na pokopališče s certifikatom za organsko redukcijo. Nato se pokojnega položi v na pol odprto posodo za večkratno uporabo z želeno podlago, idealno za razvoj mikrobov. V večini primerov so to leseni sekanci, slama ali lucerna. Po šestih do osmih tednih iz trupla nastane nekaj manj kot kubičen meter zemlje, izredno bogat s hranili. Tega nato naložijo v 36 vrečk ter ga uporabijo kot gnojilo.

Z novim letom je guvernerka ameriške zvezne države New York sprejela novo odločitev – da bo od današnjega dne v zvezni državi dovoljena nova okolju prijazna metoda človeškega pokopa – kompostiranje. Metodo so kot prvi leta 2019 sprejeli v zvezni državi Washington, sledili so Kolorado, Oregon, Vermont in Kalifornija, piše Guardian .

"Storiti moramo vse, kar lahko, da ljudi odvrnemo od betonskih skrinj in modnih krst ter balzamiranja," meni vodja pokopališča Greensprings Natural v sedišču New Yorka Michelle Menter. Idejo podpirajo tudi v umetniškem kolektivu Red dobre smrti, kjer so sprejetje nove metode pozdravili z okrasnimi karticami, na katerih piše 'kompostiraj me' in 'želim postati drevo'.

"Pri upepelitvi se uporablja fosilna goriva, pokop pa porabi veliko zemlje in ustvari velik ogljični odtis," pa je izpostavila ustanoviteljica zelenega pogrebnega zavoda v Seattlu Katrina Spade.

A niso vsi takšnega mnenja, do nove metode pokopa so kritični predvsem katoličani, saj da "postopek, primeren za vračanje zelenjavnih odrezkov v naravo, ni spoštljiv do človeških ostankov," so dejali na Katoliški konferenci NY.