New York Times kupil priljubljeno besedno igro Wordle

Josh Wardle je dejal, da je bil uspeh igre "malo presenetljiv" in da je "neverjetno vesel", da je dosegel dogovor z New York Timesom. V izjavi, objavljeni na Twitterju, je dejal, da je dolgo občudoval NYT-jevo upravljanje svojih iger in spoštovanje, ki ga izkazujejo igralcem.

New York Times je potrdil, da je od ustvarjalca kupil priljubljeno besedno igro za ceno "nizkih sedmih številk". V izjavi so pri NYT zapisali, da ostajajo osredotočeni na cilj, da postanejo poglaviten časopis za vsako angleško govorečo osebo, ki želi razumeti svet, in igre so ključni del te strategije. "Naše igre že zdaj vsak dan zagotavljajo visokokakovostno izvirno vsebino in izkušnje. Wordle bo zdaj del te dnevne izkušnje, milijonom ljudi po vsem svetu pa bo dal še en razlog, da se obrnejo na naš časopis in preverijo dnevne novice," še piše. Kot so še sporočili, bo igra sprva ostala brezplačna.