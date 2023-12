New York Times toži OpenAI in Microsoft zaradi kršenja avtorskih pravic

"S svojimi orodji umetne inteligence si podjetji prizadevata brezplačno izkoristiti velike naložbe časnika v svoje novinarstvo, tako da jih brez dovoljenja ali plačila uporabljata za izdelavo nadomestnih izdelkov," je navedeno v tožbi.

Modeli umetne inteligence, ki poganjajo orodje ChatGPT in Microsoftov brskalnik copilot (prej bing), so se več let urili na vsebinah, ki so na voljo na spletu, ob predpostavki, da jih je dovoljeno uporabljati brez nadomestila.

Toda tožba New York Timesa trdi, da nezakonita uporaba vsebin za umetne inteligence ogroža njegovo zmožnost zagotavljanja kakovostnega novinarstva.

"Ta orodja so bila ustvarjena z neodvisnim novinarstvom in vsebino, ki je na voljo le zato, ker smo mi in naši sodelavci o njej poročali, jo urejali in preverjali dejstva z visokimi stroški in precejšnjim strokovnim znanjem," je sporočil tiskovni predstavnik medijske hiše.