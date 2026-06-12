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Znanost in tehnologija

Nikotin in ostra ploščica: samo maja obravnavali pet otrok

Ljubljana, 12. 06. 2026 11.02 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
N.Š.
Filter

Na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana opozarjajo na vse pogostejše primere otrok, ki zaužijejo filtre za segrevanje tobaka Iqos. Samo v maju so obravnavali pet majhnih otrok, starih od šest mesecev do leto in pol, ki so pojedli delček filtra.

V enem mesecu pomagali petim otrokom: zaužitje filtrov za Iqos lahko povzroči zastrupitev in poškodbe prebavil

"V maju smo pomagali petim otrokom, ki so pojedli filter cigarete Iqos, ki poleg nikotina vsebuje še zelo ostro kovinsko ploščico," opozarja prof. dr. Matjaž Homan, pediater gastroenterolog s Pediatrične klinike UKC Ljubljana.

Kot pojasnjuje, nevarnost ni le v nikotinu, temveč tudi v majhnem kovinskem delu, ki je vgrajen v filter.

"To je zelo nevarno zaradi možnosti zastrupitve z nikotinom in kovinskega delca, ki lahko poškoduje sluznico prebavil ali povzroči celo predrtje stene prebavil," poudarja Homan.

V takšnih primerih morajo zdravniki kovinski delček čim prej in zelo previdno odstraniti z endoskopskim posegom. Če se namreč zatakne v prebavilih ali poškoduje njihovo steno, lahko pride do resnih zapletov, ki zahtevajo urgentno zdravljenje.

Kovinski deli predstavljajo veliko nevarnost.
Kovinski deli predstavljajo veliko nevarnost.
FOTO: Facebook

Dodatno tveganje predstavlja nikotin. Zastrupitev se lahko najprej pokaže s prebavnimi težavami, kot sta bruhanje in driska, v hujših primerih pa lahko pride tudi do motenj zavesti.

Po besedah strokovnjakov se večina tovrstnih nesreč zgodi v nekaj sekundah in v okoliščinah, ki se staršem zdijo povsem vsakdanje.

"Najpogosteje gre za preprosto zgodbo: filter je odložen na kuhinjski mizi, otrok je v naročju ali v bližini, ko odrasli za trenutek pogledajo stran, pa ga zagrabi in da v usta. Takšna situacija se lahko konča zelo resno," opozarja prof. dr. Homan.

Majhni otroci svet raziskujejo predvsem z rokami in usti, zato jih privlačijo tudi predmeti, ki jih odrasli pogosto pustijo na dosegu. Filtri za segrevanje tobaka so zaradi svoje velikosti in oblike za otroka še posebej nevarni, saj jih lahko hitro pogoltne.

Na Pediatrični kliniki zato pozivajo starše, stare starše in vse uporabnike tovrstnih izdelkov, naj filtrov in drugih nikotinskih izdelkov nikoli ne puščajo na mizah, pultih ali drugih mestih, kjer jih lahko dosežejo otroci.

Če otrok zaužije filter za segrevanje tobaka ali obstaja sum, da ga je pogoltnil, je treba nemudoma poiskati zdravniško pomoč. 

Strokovnjaki opozarjajo, da lahko že nekaj trenutkov nepazljivosti povzroči dogodek, ki se konča z urgentnim posegom in hospitalizacijo otroka.

filter nikotin otrok

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