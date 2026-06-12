Nikotin in ostra ploščica: samo maja obravnavali pet otrok

V enem mesecu pomagali petim otrokom: zaužitje filtrov za Iqos lahko povzroči zastrupitev in poškodbe prebavil

"V maju smo pomagali petim otrokom, ki so pojedli filter cigarete Iqos, ki poleg nikotina vsebuje še zelo ostro kovinsko ploščico," opozarja prof. dr. Matjaž Homan, pediater gastroenterolog s Pediatrične klinike UKC Ljubljana.

Kot pojasnjuje, nevarnost ni le v nikotinu, temveč tudi v majhnem kovinskem delu, ki je vgrajen v filter.

"To je zelo nevarno zaradi možnosti zastrupitve z nikotinom in kovinskega delca, ki lahko poškoduje sluznico prebavil ali povzroči celo predrtje stene prebavil," poudarja Homan.

V takšnih primerih morajo zdravniki kovinski delček čim prej in zelo previdno odstraniti z endoskopskim posegom. Če se namreč zatakne v prebavilih ali poškoduje njihovo steno, lahko pride do resnih zapletov, ki zahtevajo urgentno zdravljenje.