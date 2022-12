Nizke temperature v ZDA in Kanadi zagodle številnim lastnikom Tesle

"Elon Musk, najbrž nisi mislil na ledene razmere pri oblikovanju Tesle," je potožila lastnica električnega avtomobila te znamke, ki je na družbenih omrežjih objavila posnetek težav z odpiranjem vrat v zimskih razmerah. Zaradi nizkih temperatur, ki so med prazniki zajele Kanado in ZDA, so imeli številni vozniki Tesle težave s svojimi avtomobili.

Večina voznikov se zaveda, da morajo v zimskem času računati na nekaj dodatnih minut, preden lahko sedejo za volan in se odpravijo na pot. Predvsem ob jutrih in večerih je namreč treba pogosto "spraskati" vetrobransko steklo in morda očistiti sneg z vozila. Toda, lastniki Tesle se včasih morajo spopasti še z drugačnimi težavami zaradi temperatur pod lediščem. Kot se je 23. decembra morala Rachel Modestino, meteorologinja iz Ontaria. Ko se je namreč želela odpeljati s svojim avtomobilom znamke Tesla, jo je ta pustil na cedilu. Ker so temperature padle na okoli -15 stopinj Celzija, je vozilo (kot številne druge) obdal tanek sloj ledu. Pri tem pa je zamrznila tudi ročka vozila, ki je pri Tesli skrita oziroma poravnana z vrati in se iz vrat dvigne s pritiskom na desni del ročke. To pomeni, da ročke ni mogla povleči in odpreti vrat. Svojo izkušnjo je tudi posnela in videoposnetek objavila na Twitterju. "Elon Musk, najbrž nisi mislil na ledene razmere pri oblikovanju Tesle," je pripisala ob posnetku. Njena objava je požela več kot 10,2 milijona ogledov, pod njo pa se je vnela burna razprava. Nekateri uporabniki družbenih omrežij so te objave vzeli kot povod za "kampanjo" proti električnim vozilom nasploh. Spet drugi so ji cinično odgovorili, da če ima dovolj denarja za Teslo, mora imeti tudi dovolj denarja za garažo.

Številni drugi lastniki Tesle pa so ji hiteli pojasnjevati, da ima vozilo vgrajene funkcije za "odtajevanje" in segrevanje vozila na daljavo, s pomočjo aplikacije, pa tudi, da omogoča nastavitev avtomatskega odpiranja vrat, ko se lastnik približa vozilu. Modestinova je nato pojasnila, da je vključila funkcijo segrevanja vozila preden je pristopila do njega ter da je uporabila tudi funkcijo za odtajevanje, a da nič ni delovalo. "To je moja prva zima s Teslo, veliko se še učim. Drugače povsem občudujem ta avto, ne me narobe razumeti," je dodala. Dejala je, da je svojo izkušnjo delila zgolj zato, ker se ji zdi to "neumna" napaka glede na ceno vozila. Nekateri drugi lastniki so ji pritrdili in dejali, da so tudi sami imeli podobne težave. "Ročke niso edina težava, je tako? Tudi okna se ne spustijo, ko so zamrznjena, kar pomeni, da nisem mogel zapreti vrat ... Mislim, da imaš prav, Rachel, gre za napako pri oblikovanju. To rešujejo z obvodi, vendar se je začelo z napako. Tudi jaz imam rad ta avto, vendar se strinjam s tvojo opazko," je zapisal uporabnik Igor Kluin, sicer sodeč po opisu na Twitterju tudi sam oblikovalec. Spet drugi so opozorili tudi na težave s polnjenjem vozila v mrazu. Tako je na božični večer uporabnik TikToka Domenick Nati obtičal pri polnilnici ob letališču Lynchburg Regional v Virginiji. Na posnetku, ki ga je objavil na svojem profilu, najprej vidimo, da na armaturni plošči kaže, da je temperatura -7 stopinj Celzija, baterije pa je dovolj le še za cca. 30 kilometrov. Ko je vozilo priklopil na polnilnico, pa se je na zaslonu izpisalo: "Baterija se segreva – pustite kabel priklopljen." Po dveh urah se je še vedno prikazovalo isto sporočilo.

