Nizozemsko podjetje želi doseči prvo spočetje in rojstvo otroka v vesolju

Pionirsko nizozemsko podjetje SpaceBorn United se osredotoča na raziskovanje možnosti reprodukcije in potencialnega rojstva v okolju delne gravitacije Marsa. A to je proces, ki prinaša velike izzive.

"Če želimo človeške kolonije ponesti onkraj Zemlje in če resnično želimo, da so te neodvisne, se moramo spopasti tudi z izzivom razmnoževanja," po poročanju Euronewsa pravi ambiciozni Nizozemec Egbert Edelbrok, ki vodi podjetje. Prepričan je, da bo v času svojega življenja priča človeku, ki bo spočet in rojen v vesolju. "Pričakujem, da bom dosegel vsaj 100 let. To bi moralo biti dovolj desetletij, da dosežemo ta cilj," ocenjuje.