NLP, portal v drugi svet? Ne, nad Turčijo so občudovali poseben oblak

Na nebu nad Burso so prebivalci nedavno opazili velik oblak, ki je imel posebno obliko in barvo. Nekateri so se spraševali, ali gre morda za NLP ali celo za portal v drugi svet oziroma drugo dimenzijo, spet druge pa je spomnil na ženski spolni organ. V resnici pa se je na nebu oblikoval lečast oblak, ki so zanimiv vremenski pojav, najpogosteje viden v gorskih regijah.

icon-expand FOTO: Profimeda icon-chevron-left icon-chevron-right Prebivalci na območju Burse na severovzhodu Turčije so v četrtek zjutraj ob pogledu v nebo obnemeli. Ob vznožju gore Uludag se je namreč na nebu naslikal velik elipsast oblak, ki ga je sončni vzhod obarval v rožnate odtenke. Prizor, ki je trajal približno eno uro, so mnogi ovekovečili s svojimi pametnimi telefoni, kamerami in fotoaparati, posnetke pa so delili na družbenih omrežjih. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Posnetki so zbudili domišljijo uporabnikov družbenih omrežij. Mnogi so menili, da gre za neznani leteči predmet ali celo portal v drugi svet oziroma drugo dimenzijo. Zaradi svoje oblike – treh elips, ki so ležale ena znotraj druge – pa je oblak spominjal tudi na žensko spolovilo. Zaradi velikega zanimanja za nenavaden oblak je tudi turški Direktorat za meteorologijo na svoji spletni strani objavil, da je šlo za lečast oblak (altokumulus lenticularis). Lečasti oblaki nastanejo zaradi močnih nihanj vetra oziroma zaradi zračnih tokov, ki teče v nasprotne smeri. Topel in vlažen zrak se pomakne prek gore, zrak pa se v tem procesu ohlaja in kondenzira, tako se oblikujejo oblaki.